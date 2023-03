Napoletani geniali, trasmettono la partita di Champions sui panni stesi ad asciugare

Partita sui panni stesi a Napoli. La genialità del popolo partenopeo non ha confini: ieri è stata trasmessa la partita di Champions League sulle lenzuola stese.

Partita sui panni stesi a Napoli

E’ successo nei Quartieri Spagnoli di Napoli, a comunicarlo è la pagina Calciatori Brutti: “Amazon Prime Video trasmetterà la partita di stasera contro il Francoforte direttamente fra i vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli, su dei teli che sembrano panni stesi ad asciugare. MAGIA“.

Scontri in città: autista ferito

Napoli devastata dai tifosi dell’Eintracht Francoforte. Un autista di bus è rimasto ferito durante la guerriglia urbana che si è scatenata ieri pomeriggio, poco prima della partita di Champions League. Il dipendente Anm è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.

A denunciare l’accaduto è stato Marco Sansone, sindacalista Usb: “E purtroppo arriva anche la notizia del ferimento, per fortuna sembrerebbe non grave, di un operatore d’esercizio alla guida degli autobus ANM che trasportavano i tifosi tedeschi.

Pare che frammenti di vetro provocati dal lancio di un corpo contundente contro un finestrino abbiano ferito ad un occhio l’autista, il quale è stato trasportato presso l’ospedale dei Pellegrini di Napoli per accertamenti“.

La stessa Usb “in relazione a quanto accaduto oggi (ieri, ndr), a tutela del diritto alla sicurezza dei lavoratori ANM, proclama sciopero immediato di protesta contro il ferimento degli autisti ed il danneggiamento dei mezzi aziendali.

INVITIAMO, PERTANTO, TUTTI GLI AUTISTI DELL’ANM A RIENTRARE NEI RISPETTIVI DEPOSITI DI APPARTENENZA“.