Ultras del Napoli assaltano hotel dei tifosi tedeschi: 7 arresti

Assalto ultras Napoli arresti. Ci sono anche tre tifosi tedeschi tra i primi 7 arrestati nella scorsa notte a Napoli. La Polizia ha fermato i sostenitori sia napoletani che tedeschi per gli scontri avvenuti sia in piazza del Gesù nel pomeriggio che in tarda serata nei pressi dell’albergo sul lungomare. A dirlo è l’Ansa.it.

Assalto ultras Napoli arresti: la zona degli scontri

Inizialmente si era diffusa la notizia che i provvedimenti riguardavano solo i tifosi partenopei. Ieri sera, infatti, un gruppo di ultras del Napoli ha tentato di avvicinarsi all’hotel dove alloggiavano i tifosi dell’Eintracht Francoforte. Un gruppo di tifosi napoletani pare abbia fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre nella zona tra via Partenope e via Chiatamone.

In questa zona le forze dell’ordine hanno trovato tre bottiglie di birra trasformate in molotov. Nella notte e in mattinata, i tifosi tedeschi sono stati trasferiti verso Salerno e Roma. E’ stato l’obiettivo delle forze dell’ordine per allentare la tensione dalla zona del lungomare.

Tifosi Eintracht, Lega e Salvini: “Germania paghi i danni“

“Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti”. Lo ha detto la Lega dopo gli scontri a Napoli dei tifosi dell’Eintracht Francoforte.

“Questi non sono tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino… . Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’Ordine“, ha scritto su Twitter Matteo Salvini, postando un video degli scontri.

Colpiti 5 bus dell’Anm: autista ferito ad un occhio

Un autista di bus è rimasto ferito durante la guerriglia urbana che si è scatenata ieri pomeriggio, poco prima della partita di Champions League. Il dipendente Anm è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.

A denunciare l’accaduto è stato Marco Sansone, sindacalista Usb: “E purtroppo arriva anche la notizia del ferimento, per fortuna sembrerebbe non grave, di un operatore d’esercizio alla guida degli autobus ANM che trasportavano i tifosi tedeschi.

Pare che frammenti di vetro provocati dal lancio di un corpo contundente contro un finestrino abbiano ferito ad un occhio l’autista, il quale è stato trasportato presso l’ospedale dei Pellegrini di Napoli per accertamenti“.