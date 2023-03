Scudetto al Napoli, Marisa Laurito promette: “Andrò in giro nuda, avvolta dalla bandiera”

Napoli è già in clima di festa per lo scudetto e tanti personaggi dello spettacolo hanno già annunciato azioni folli in vista di un eventuale trionfo proprio come ha fatto Marisa Laurito, celebre attrice partenopea, promettendo di girare nuda in strada avvolta solamente da una bandiera.

Napoli verso lo scudetto, la promessa di Marisa Laurito

“Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Sì, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere“ – ha annunciato la Laurito in un’intervista radiofonica rilasciata per la trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

Come lei, tanti sono i personaggi dello spettacolo che hanno promesso di compiere azioni insolite alla fine del campionato in caso di trionfo del Napoli. In particolare, raggiunti da Le Iene, sono stati Gigi D’Alessio, Francesco Paolantoni, Caterina Balivo, Raffaella Fico, Luigi De Magistris e Alessandro Siani ad annunciare quello che faranno.

D’Alessio indosserà un vestito elegante prima di farsi una doccia ghiacciata, la Balivo si recherà dipinta d’azzurro al murale dedicato a Maradona ai Quartieri Spagnoli mentre l’ex sindaco di Napoli farà “qualcosa di inimmaginabile”. Paolantoni, un po’ come la Laurito, girerà nudo per la città, Siani mangerà un chilo di polenta e Raffaella Fico farà un bagno a mare in topless.

Gigi D’Alessio si è anche detto disposto a cantare in piazza del Plebiscito: “Per ora mi gratto e basta. Mettiamola così. In piazza Plebiscito il 26 maggio ci sarà il mio concerto in diretta su Rai 1 che replicherò il 27, 28 e 2 giugno. Forse anche il 1 giugno visto che sono già sold out. Ovviamente, se tutto va come deve andare, il 4 giugno un concerto gratis per la mia città lo farei volentieri“.