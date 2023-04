Primo tempo difficilissimo quello appena vissuto dal Calcio Napoli allo stadio ‘Maradona’ nel match contro il Milan, valido per la 28esima giornata di SerieA. Gli azzurri sono sotto per 0-2 contro i rossoneri, punteggio maturato nella prima mezz’ora di gioco. Prima Rafael Leao, poi Brahim Diaz hanno depositato la sfera alle spalle di Meret, sfruttando delle disattenzioni difensive di tutto il reparto.

Il Napoli non sembra essere sceso in campo in questo primo tempo: molti passaggi sbagliati, pochissime azioni offensive degne di nota, e molta confusione. È evidente che il vuoto lasciato da Victor Osimhen sia difficile da colmare, nonostante la buona volontà e l’impegno del generoso Cholito Simeone.

Protesta silenziosa delle curve, gli azzurri in campo accusano il colpo

Non sembra un caso che proprio nella sera in cui il tifo organizzato abbia deciso di protestare restando in silenzio, gli azzurri non riescano ad alzare i giri del proprio motore. A giovarne in termini di decibel sono i tifori del Milan, che d’altro canto stanno sostenendo ininterrottamente i propri beniamini affondando il coltello nella piaga dell’orgoglio azzurro.

Lobotka, Kvaratskhelia, Zielinski ed Anguissa quelli che appaiono più in difficoltà, mentre per i rossoneri Brahim Diaz sembra in giornata di grazia. Spalletti dovrà correre ai ripari negli spogliatoi per rimediare ad una serata fino ad ora molto complicata.

Ecco il tabellino al termine del primo tempo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka, Lozano, Raspadori. All. Luciano Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

MARCATORI: Rafael Leao 17′, Brahim Diaz 25′

AMMONITI: Olivier Giroud 35′, Stanislav Lobotka 40′