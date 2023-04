Turisti pazzi della città e della squadra, alberghi sold out: Napoli è la regina di Pasqua

Napoli è tra le città preferite dai turisti anche per il ponte di Pasqua 2023: a confermarlo sono i dati diffusi da Confesercenti Campania che stima oltre 170 mila arrivi, con incassi per 44 milioni per le sole attività ricettive. Ad attirare visitatori provenienti da tutto il mondo quest’anno sono non solo le bellezze paesaggistiche e culturali della città ma anche l’atmosfera di festa che si respira in vista del traguardo scudetto.

A Napoli boom di turisti per Pasqua 2023

L’intera Campania si prepara ad un vero e proprio boom turistico per le feste pasquali, preannunciato dai dati altisonanti resi noti da Confesercenti Campania: sono attesi circa 250 mila visitatori, dei quali 173 mila solo nella città di Napoli.

Nel capoluogo campano le strutture ricettive nei prossimi giorni toccheranno il sold out con un riempimento delle camere superiore al 90%. Il giro di affari, considerando anche gli incassi indiretti, dovrebbe superare gli 80 milioni di euro.

Napoli si prepara a superare, così, il record raggiunto lo scorso anno durante il lungo fine settimana di Pasqua, confermandosi ancora una volta tra le mete turistiche più attrattive a livello nazionale e internazionale. Non è un caso che lo scalo di Capodichino ha chiuso il 2022 con un traffico di circa 11 milioni di passeggeri che hanno affollato le vie del centro sia nel periodo estivo che in quello invernale. San Gregorio Armeno, per fare un esempio, nel mese di dicembre è stata presa d’assalto da italiani e stranieri, rimasti incantati dall’atmosfera magica della celebre via dei presepi.

“E’ una grande opportunità economica per la nostra Regione che non può che farci piacere. La Campania sarà invasa dai turisti e ne beneficerà l’intero comparto del turismo, dagli albergatori agli affittacamere, dalle guide agli accompagnatori e agli autotrasportatori” – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno.

“I musei saranno pieni così come i ristoranti. Noi di Confesercenti faremo in modo di assicurare ai turisti i migliori servizi possibili e in questo senso possiamo contare su eccellenze imprenditoriali assolute. Auspichiamo che tutto funzioni nel modo giusto e mi riferisco all’efficienza dei trasporti pubblici, alla possibilità di visitare i luoghi e i musei anche nei giorni festivi e all’arredo urbano”.

“Napoli si conferma una delle città di grande interesse mondiale, basti pensare che all’aeroporto di Capodichino arrivano circa 38 mila viaggiatori al giorno, in treno ne arrivano invece circa 120 mila e altre 50 mila persone raggiungono la città con l’auto” – continua Schiavo.

Quest’anno il flusso turistico è amplificato anche dal clima festoso che avvolge ogni angolo della città, legato all’agognato traguardo scudetto del Calcio Napoli. Si parla di “effetto Napoli” che sta investendo alcuni quartieri partenopei diventati vere e proprie attrazioni turistiche.

“Alle bellezze di Napoli già richiestissime negli ultimi anni, si è aggiunto un grande attrattore che è il calcio. Tutti parlano del centravanti mascherato, del ragazzo georgiano dal nome impronunciabile e del coreano che nessuno conosceva. Napoli ha un ulteriore appeal, oltre alle straordinarie bellezze naturali, alla gastronomia, all’arte e alla storia, legato al calcio, senza dimenticare la magia dei luoghi in cui viene ricordato colui che ha scritto la storia di questo sport, Maradona” – conclude.