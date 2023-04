Festa scudetto, Napoli blindata: stop auto e moto. L’assessore: “Tutti a piedi”

In vista del traguardo scudetto nella giornata di domenica la città di Napoli potrebbe essere letteralmente blindata con l’entrata in vigore di un piano traffico con particolari divieti per auto e moto diretti verso il centro: il piano è già pronto, si attende solo la decisione definitiva sul rinvio della partita che dovrebbe arrivare oggi.

Scudetto, Napoli blindata: verso il piano traffico con divieti per auto e moto

Il piano è in via di definizione proprio in queste ultime ore ma l’ordinanza sarà pubblicata soltanto in seguito, entrando in vigore tra sabato e domenica: tutto dipende da quando si giocherà la partita Napoli-Salernitana che potrebbe essere rinviata.

L’idea è quella di limitare gli accessi dall’esterno, per motivi di sicurezza, dividendo la città in 5 quadranti con 90 varchi per impedire ai veicoli provenienti dall’esterno di raggiungere il centro, presieduti dalle forze dell’ordine. Soltanto da Roma arriveranno oltre 2000 agenti tra carabinieri, poliziotti e finanzieri.

Pare, dunque, che le vie centrali possano essere raggiunte soltanto a piedi. Dal centro storico a via Toledo passando per i Quartieri Spagnoli, piazza Garibaldi, corso Umberto, Fuorigrotta, Mergellina e così via: la città sarà letteralmente off-limits.

“Ci sarà un perimetro largo all’interno del quale non potranno accedere né auto né motorini per impedire l’accesso al centro cittadino a chi viene da fuori. Dobbiamo evitare intasamenti, si creerebbe un imbuto ingestibile che toglierebbe spazio ai pedoni. In questo senso stiamo lavorando perché sia la metropolitana che la funicolare possano allargare gli orari di esercizio come avvenuto per Pasqua” – ha anticipato, a Il Mattino, l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza Antonio De Iesu.

“L’appello che facciamo è di andare tutti a piedi ed evitare comportamenti che poi hanno dato vita a tanti stereotipi che ci sono su noi napoletani. Ci sarà una grande esplosione di gioia e lo slittamento della partita a domenica ci aiuterebbe a razionalizzare le forze che metteremo in campo perché le esigenze di tutelare l’incolumità pubblica ci sono” – ha concluso.

Con le principali strade chiuse alla circolazione delle auto, lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere raggiunto soltanto tramite Tangenziale. Tra i luoghi maggiormente sottoposti al controllo c’è Largo Maradona, già invaso quotidianamente da una folla di visitatori, che nelle ultime settimane si è dotato anche di nuovi tutor turistici.