Festa scudetto, stop alle auto. Dalla cumana alla metro: i nuovi orari dei trasporti

Con l’entrata in vigore del nuovo piano traffico per l’eventuale festa scudetto a Napoli i mezzi di trasporto torneranno ad effettuare orari prolungati nella giornata del 4 maggio 2023, come cumana e metropolitana Piscinola-Aversa.

Festa scudetto a Napoli: orari prolungati il 4 maggio per cumana e metropolitana

Per la giornata di oggi, 3 maggio, al momento l’EAV non ha fornito alcuna comunicazione. Il match tra Lazio e Sassuolo potrebbe determinare le sorti degli azzurri e già dalle 21:00 di questa sera entrerà in vigore il nuovo piano traffico, con la sospensione della circolazione di auto e moto in centro fino alle 2:00 del giorno successivo.

Giovedì 4 maggio, in occasione della partita tra Napoli e Udinese che si disputerà a Udine ma potrà essere seguita allo stadio Diego Armando Maradona grazie all’installazione di 8 nuovi maxischermi, l’EAV ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa. Il servizio sarà attivo fino alla mezzanotte.

LEGGI ANCHE

Marea azzurra a Udine, il Napoli “giocherà” in casa: 13mila partenopei alla Dacia Arena

Udinese-Napoli, Spalletti convoca anche gli infortunati: il gruppo azzurro parte alla conquista del tricolore

Napoli a poche ore dal tricolore: tutte le combinazioni da mercoledì a domenica

Le altre linee ferroviarie, invece, rispetteranno il normale orario di esercizio. Anche per domani, invece, è prevista la maxi area pedonale nelle strade del centro cittadino, con lo stop alla circolazione dei veicoli a partire dalle 21:00 fino alle 2:00 del 5 maggio.

Quanto all’ANM, in base all’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali, dovrebbe essere riproposto lo stesso schema del 30 aprile per la giornata dei festeggiamenti con Metro Linea 1 e Funicolari Montesanto e Centrale attive anche di notte. Anche la Linea 2 dovrebbe tornare ad essere attiva come la scorsa domenica, pur essendo poi interrotta da un guasto.

“Chiediamo a tutti gli organi di informazione di aiutarci a diffondere questo appello: non accendete fumogeni sui treni perché si rischia una strage! Infatti se si accende un fumogeno sul treno scatta il sistema antincendio, si blocca il treno e quindi la linea, con gravi ripercussioni sulla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Cerchiamo di festeggiare lo scudetto senza gesti irresponsabili ma con gioia e serenità” – è l’appello del presidente EAV, Umberto de Gregorio.