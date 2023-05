La Lazio vince e rinvia il sogno scudetto, i napoletani: “Meglio, lo vinceremo in campo”

I tifosi partenopei hanno seguito con il fiato sospeso la partita di ieri sera, tra Lazio e Sassuolo, che avrebbe potuto determinare le sorti del Napoli, determinando la conquista dello scudetto, ma la vittoria della squadra di Sarri non ha scoraggiato il popolo azzurro che preferisce festeggiare con i calciatori in campo.

Il Lazio vince, il Napoli attende lo scudetto: l’attesa dei tifosi

Bastava un pareggio o la vittoria del Sassuolo per qualificare automaticamente il Napoli come campione d’Italia. I biancocelesti, tuttavia, hanno dominato l’intera partita, portando a casa il 2 a 0 contro gli avversari e rimandando il sogno partenopeo.

Per una sera i napoletani hanno tifato per il Sassuolo ma in molti speravano di poter rimandare i festeggiamenti, per poter gioire con il Napoli in campo. “In fondo meglio così. Lo scudetto lo vinceremo domani come si deve, sul campo” – dice un tifoso avvicinato dall’Ansa, con bandiera e maglia di Maradona.

Ora non resta che attendere il match di questa sera che si disputerà a Udine. Sono oltre 13 mila i partenopei che hanno seguito la squadra e assisteranno alla gara direttamente dalla Dacia Arena sperando, questa volta, di gioire per l’attesa vittoria.

Anche a Napoli ci sarà una grande festa con lo stadio Diego Armando Maradona aperto in maniera straordinaria per l’occasione. Oltre ai 2 già esistenti, sono stati installati 8 nuovi maxischermi per consentire al pubblico di seguire la partita. I biglietti, a soli 5 euro, sono terminati a poche ore dall’inizio della vendita e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.