Mara Venier: “Sono veneziana ma ho il cuore napoletano. Tifo Napoli da sempre”

Gli azzurri sono ormai a un passo dallo scudetto e a fare il tifo per loro non sono soltanto i partenopei ma tutti quelli che, per un motivo o l’altro, sono stati rapiti dalla squadra, da Napoli e le sue mille sfumature: tra questi c’è la celebre conduttrice veneziana Mara Venier che ancora una volta ha espresso pubblicamente il suo amore per la città, pronta a gioire per l’atteso traguardo.

Scudetto, a fare il tifo per il Napoli c’è Mara Venier

La Venier si definisce una veneziana dal cuore napoletano, sempre pronta ad esaltare il Sud e in particolare la città partenopea. Non è un caso che per la sigla di Domenica In ha scelto due interpreti partenopei, Andrea Sannino e Franco Ricciardi, né si è risparmiata di fare il tifo per il Napoli in diretta televisiva.

“Tifo Napoli da sempre, Napoli è nel mio cuore. Sono stata cresciuta con le canzoni napoletane, le amava mia mamma. Aveva questi dischi che metteva di continuo. Ho accettato di recitare nel film Zappatore proprio per far conoscere Mario Merola a mia madre. Insomma sono veneziana ma il mio cuore è napoletano” – ha raccontato in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

Mara Venier a Domenica In urla: “Forza Napoli”

Ora spera di gioire per la squadra proprio come ha fatto durante la vittoria del primo scudetto degli azzurri, nel 1987, quando era legata sentimentalmente al napoletano Renzo Arbore: “Con lui c’ero anche al primo scudetto. Insieme a Luciano De Crescenzo partecipammo alla feste, chi se la perdeva”.

“Questo sarà lo scudetto più bello. Forza Napoli” – conclude, facendo sentire il suo calore alla squadra e alla città che si appresta a riscrivere la storia del calcio. Ora non resta che seguire il match di questa sera contro l’Udinese che potrebbe finalmente portare gli azzurri sullo scalino più alto del podio. Sarà in quel momento che potremmo finalmente urlare che il Napoli è campione d’Italia.