VIDEO/ La festa del Napoli: Kim con i capelli azzurri, Di Lorenzo abbraccia Spalletti

Non solo a Napoli ma anche negli spogliatoi della Dacia Arena è esplosa la festa: gli azzurri hanno conquistato lo scudetto e insieme all’allenatore, Luciano Spalletti, non sono riusciti a contenere la gioia. Dopo una brillante stagione hanno realizzato il sogno dei napoletani, atteso da oltre 30 anni, e si sono lasciati andare a balli e canti di gioia.

Napoli campione, negli spogliatoi esplode la festa scudetto

“Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi” – urlano tutti insieme, abbracciandosi, cantando e ballando. Osimhen è salito su una panca, con la fascia azzurra sul capo, saltellando e intonando il coro della vittoria. Proprio lui che ha cambiato le sorti di questa partita decisiva, con il gol segnato all’inizio del secondo tempo.

Kim ha dipinto i capelli di azzurro, Spalletti ha passato una bottiglia da stappare al capitano Di Lorenzo. Lui l’ha afferrata e prima di aprirla è letteralmente saltato nelle braccia del suo allenatore, tra le urla di gioia dei compagni di squadra.

Il Napoli è entrato letteralmente nella storia del calcio, trionfando al campionato in largo anticipo. Un vero e proprio sogno realizzato per i tanti partenopei che hanno invaso le strade cittadine già dal primo pomeriggio, in attesa del match.

In molti hanno seguito la squadra ad Udine, colorando di azzurro la curva della Dacia Arena. Tanti altri si sono diretti al Maradona per assistere al match attraverso i maxischermo installati per l’occasione. Lo stadio partenopeo si è mostrato più bello che mai, tingendosi di azzurro fuori e dentro. Subito dopo il fischio finale è iniziata la vera festa: tra cori, fuochi d’artificio e lacrime di gioia, i cittadini hanno acclamato il Napoli campione.