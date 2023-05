De Luca sul set di Mare Fuori 4 con gli attori: “Vi siamo grati. Divertitevi e non fumate”

Sono partite oggi a Napoli le riprese di Mare Fuori 4 e in occasione del primo ciak della popolare fiction partenopea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è giunto alla Darsena della Marina Militare per incontrare gli attori e il regista.

Via alle riprese di Mare Fuori 4: De Luca sul set con gli attori e il regista

“Questa mattina, alla Darsena della Marina Militare, ho incontrato il cast di Mare Fuori in occasione del primo ciak dell’attesissima quarta stagione della fiction. Ho voluto personalmente fare gli auguri di buon lavoro per una delle serie televisive di maggiore successo degli ultimi anni, prodotta da Rai Fiction e Picomedia attraverso Film Commission” – ha scritto il Governatore sui social postando alcuni scatti dell’incontro.

“Mare Fuori ci restituisce un’immagine vera e positiva di Napoli e di tutto il Sud, di persone che di fronte ai problemi combattono e affrontano le difficoltà della vita con grande dignità. Buon lavoro a tutti gli attori e a tutte le maestranze impegnate. Ho visto tanti giovanissimi di talento sul set e questo è davvero un bel segnale”.

“Grazie anche agli investimenti realizzati in questi anni attraverso la legge regionale sul cinema, a Napoli e in Campania stiamo sostenendo l’affermazione su scala nazionale e internazionale di una nuova generazione di attori che hanno davanti un grande futuro. Un ringraziamento alla Marina Militare per l’ospitalità delle riprese presso le strutture della Base Navale di Molosiglio-Molo San Vincenzo, un luogo bellissimo e suggestivo di Napoli”.

“Vi dobbiamo gratitudine perché trasmettete un’immagine, una volta tanto, positiva, bella di Napoli, del Sud, di gente che combatte. Qui la sofferenza non è un concetto letterario, c’è gente che veramente ha problemi di miseria, di fame e che vive con grande dignità. Quindi avere anche sulle emittenti televisive un’immagine bella della nostra umanità e non solo di cattiveria, di violenza ma anche di gente che combatte è una bella cosa. Ripristina in qualche modo l’immagine di Napoli e del Sud. Per questo motivo dovremmo esservi grati” – ha detto il presidente rivolgendosi al cast.

“Ovviamente un grande augurio e un in bocca al lupo per la vostra vita. Credo che sia un’esperienza davvero straordinaria di vita e di professione, quindi vi auguro davvero di vivere un futuro bellissimo. Dovete combattere perché non vi regalerà niente nessuno. Non fumate perché il fumo fa male. Fate le persone serie, divertitevi, amatevi, lasciate perdere alcol e droga, stupidaggini che non servono nella vita”.

“Questi sono luoghi bellissimi, carichi di storia. Questa è un’altra immagine di Napoli che non vedremo mai, la vediamo solo grazie a voi. Ci sono cose meravigliose in questa città che nessuno ha mai visto né vedrà mai, una meraviglia dal punto di vista architettonico. Ci tenevo ad essere qui con voi a farvi un augurio di buon lavoro” – ha concluso.