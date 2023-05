Napoli, i turisti la amano: è tra le mete più gettonate del 2 giugno. Batte Roma

Napoli continua ad attestarsi tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo e si prepara ad accogliere un flusso record di visitatori anche in questo lungo e imminente ponte del 2 giugno 2023: all’indagine condotta da Booking, che pone la città partenopea al primo posto della classifica delle destinazioni scelte, segue quella di Holidu, portale di prenotazione di alloggi fra i più importanti d’Europa.

Napoli tra le mete più amate dai turisti per il ponte del 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica, sulla scia dei precedenti fine settimana festivi, Napoli sarà ancora una volta presa d’assalto da turisti italiani e stranieri, attratti non solo dalle meraviglie paesaggistiche e culturali della città ma anche dal successo calcistico che proprio nella giornata del 4 giugno confluirà nella grande ed ufficiale festa scudetto.

Per Booking non ci sono dubbi: per il colosso del turismo online è Napoli la regina del 2 giugno. La città si piazza al primo posto della classifica stilata, seguita subito dopo da Rimini, Roma, Verona e Firenze. La meta prediletta di chi, invece, si sposterà all’estero è la romantica Parigi, seguita da Barcellona, Madrid e Vienna.

Un primato confermato dall’indagine di Holidu che pone la città partenopea nella Top 30 delle destinazioni scelte dagli italiani in partenza: Napoli occupa il 17esimo posto, precedendo Jesolo, Riccione, Roma, Gallipoli e altre splendide città.

La rinascita di Napoli, ora tutti la acclamano: scudetto, turismo, record, eventi mondiali

La città partenopea sta vivendo, dunque, la sua stagione d’oro, sul fronte del turismo e non solo. Reduce da un successo calcistico senza precedenti, la città continua a caratterizzarsi per le innovazioni tecnologiche, gli interventi chirurgici all’avanguardia, gli eventi di stampo internazionale con i più grandi artisti che scelgono spontaneamente di esibirsi proprio qui (come Bono Vox, star degli U2, e Chris Martin dei Coldplay). Non da meno il ruolo da protagonista che assume nelle più importanti pellicole cinematografiche e serie televisive.