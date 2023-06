VIDEO/ Emozione al Maradona: tutto lo stadio dedica Abbracciame a Giulia e Thiago

tadio Napoli è stata ufficialmente incoronata città dei campioni d’Italia con la grande festa scudetto ufficiale che si è svolta ieri allo stadio Diego Armando Maradona: in uno dei suoi massimi momenti di gioia, il popolo partenopeo ha voluto omaggiare Giulia Tramontano, la ragazza incinta uccisa dal compagno, omaggiandola con diversi striscioni e con la canzone Abbracciame di Andrea Sannino, regalando momenti toccanti.

Napoli, alla festa scudetto il ricordo di Giulia Tramontano con Andrea Sannino

“RIP Giulia” – si legge tra i tanti striscioni innalzati dai tifosi nel corso del match Napoli-Sampdoria, seguito dai festeggiamenti andati in onda su Rai 2. Un modo per rivolgere un pensiero alla ragazza napoletana, protagonista di una delle più brutte pagine di cronaca, insieme al suo piccolo Thiago, il bimbo che portava in grembo.

Il ricordo di Giulia è stato reso ancora più toccante dall’artista Andrea Sannino che, su proposta del conduttore Stefano De Martino, ha invitato la platea a cantare insieme a lui una delle sue canzoni più famose: Abbracciame.

Il Maradona è letteralmente scoppiato in un coro emozionante: migliaia di persone, unite in una sola voce e racchiuse nel canto da brividi del cantautore partenopeo, hanno dato voce a quell’inno d’amore, divenuto celebre oltre i confini nazionali.

“Ho cantato questa canzone tante volte, per me è un grande onore averla cantata questa sera per la mia squadra, per la mia città. Ma stavolta l’ho cantata anche con una persona nel cuore che si chiama Giulia Tramontano, la voglio dedicare a lei“ – ha sottolineato Sannino a fine esibizione.

L’intero stadio ha omaggiato, così, Giulia, in un giorno di festa per la sua città d’origine che, scossa dal dolore per una perdita così assurda quanto prematura, ha voluto celebrare il trionfo custodendo lei e il suo bambino nella mente e nel cuore.