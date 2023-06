“Due figli con due mamme diverse. Fallito”: le ultime parole di Giulia al fidanzato

Emergono nuovi dettagli sugli ultimi istanti di vita di Giulia Tramontano, la ragazza napoletana scomparsa da Senago al settimo mese di gravidanza e ritrovata morta poco dopo: messaggi di rabbia quelli che la 29enne ha inviato al fidanzato, Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio, dopo aver scoperto che intratteneva una seconda relazione con un’altra donna.

Giulia Tramontano, gli ultimi messaggi al fidanzato Alessandro Impagnatiello

Giulia avrebbe scoperto il tradimento del compagno che, stando a quanto emerso, era legato sentimentalmente ad una collega, che lavorava con lui in un bar di Milano, anche lei rimasta incinta (poi la gravidanza si sarebbe interrotta).

L’intenzione della ragazza era quella di recarsi all’interno del locale per un incontro a tre. Come rende noto l’Ansa, lo scorso sabato, intorno alle 16:00, avrebbe inviato un primo messaggio al compagno scrivendo: “Sono in metro. Ti avviso, non ti muovere da la. Non ti muovere che non faccio doppia strada”.

L’uomo, però, sarebbe uscito prima dal lavoro e all’appuntamento Giulia avrebbe incontrato solo l’altra donna. Gli riscrive, dunque, alle 18:26: “Sono curiosa di sapere cosa ti inventerai ora. Gran pezzo di m***a che non sei altro, quella è casa mia e tu non devi farci entrare nessuno, hai capito? Hai fallito nella vita. Due figli con due madri diverse“.

“Sto tornando a casa, fatti trovare” – è l’ultimo messaggio inviato prima del tragico epilogo. Impagnatiello, dopo aver denunciato la scomparsa ai carabinieri, inviato diversi messaggi alla vittima probabilmente per tentare un depistaggio, avrebbe poi confessato di averla accoltellata, per poi tentare di bruciare il corpo senza riuscirci.

Sul web, direttamente dal proprio cellulare, avrebbe cercato come disfarsi di un corpo e cancellare tracce di sangue, oltre agli aggiornamenti riguardanti la scomparsa della sua ragazza. Pare che, poco dopo l’omicidio, si sia messo in contatto anche con l’altra donna che, tuttavia, si sarebbe rifiutata di vederlo. Anche lei sarebbe stata ingannata dall’uomo, non essendo a conoscenza della sua relazione e mostrandosi solidale con la ragazza.