Si è conclusa la festa scudetto del Napoli che ha animato le principali piazze della città dove si sono radunati migliaia di tifosi: stavolta lo SputtaNapoli, teso a infangare la città, non è decollato, al contrario è stata evidenziata la grande civiltà dimostrata dall’intero popolo partenopeo, come sottolineato dal sindaco Gaetano Manfredi.

Festa scudetto del Napoli, gioia e civiltà: parla il sindaco Manfredi

Lo scorso 4 maggio mentre il Napoli scriveva una bellissima pagina di storia del calcio italiano, aggiudicandosi il terzo scudetto dopo ben 33 anni e in tempi record, la stampa nazionale ne dava notizia sottolineando un solo aspetto: la tragedia di un uomo deceduto dopo aver riportato diverse ferite da arma da fuoco.

Un fatto realmente accaduto nel Napoletano quel giorno ma completamente sconnesso dai festeggiamenti per il trionfo calcistico: la vittima non è stata aggredita nel corso della festa ma pare si sia trattato di un agguato di camorra avvenuto altrove.

“La morte è assolutamente slegata rispetto ai festeggiamenti, non è connessa ai festeggiamenti. Quello che mi preme sottolineare è il senso di responsabilità dei napoletani: ieri c’era un divieto di circolazione ed è stato largamente osservato” – chiariva il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Nella serata di ieri la città è tornata a festeggiare per incoronare, questa volta ufficialmente, i campioni d’Italia. Stavolta il tentativo di gettare ombre e fango sulla gioia e la reputazione della città non ha retto. Napoli ha vissuto con gioia e serenità un momento indimenticabile, per sempre impresso nel cuore dei partenopei.

“È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani, una festa di popolo straordinaria. Centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato con grande gioia. Sono arrivati da tutte le parti del mondo, un momento di socialità e un messaggio positivo non solo per lo scudetto ma per come la città si è comportata“ – ha commentato il sindaco Manfredi a Rainews24.

“È stato un successo anche grazie al lavoro che tutti abbiamo fatto con le istituzioni, le forze dell’ordine. È stato un momento molto felice. Non c’è stato nessun incidente né a Napoli né nei tanti Comuni dell’area metropolitana. Una grande festa“ – ha concluso.