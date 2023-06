Il pianto disperato di Marta Fascina ai funerali. Berlusconi disse: “Non vivo senza lei”

E’ affranta dal dolore Marta Fascina, la deputata 33enne nonché compagna di Silvio Berlusconi che non è riuscita a trattenere le lacrime ai funerali dell’ex Premier, che si stanno svolgendo presso il Duomo di Milano.

Marta Fascina, la compagna di Berlusconi in lacrime ai funerali

In prima fila, con i figli del leader di Forza Italia, la Fascina si è mostrata stravolta dal dolore mentre la bara percorreva la navata del Duomo. Lei che è rimasta al fianco del cavaliere fino all’ultimo giorno, trascorrendo insieme a lui gli attimi finali della sua vita.

“Ho perso l’amore della mia vita” – sono alcune delle poche parole, rese note da Il Corriere della Sera, scambiate con amici e familiari che hanno voluto sostenerla in questi giorni difficili, dal nuovo ricovero al decesso del cavaliere, da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica.

Cresciuta tra Portici e Napoli, la Fascina ha mostrato fin dai tempi della sua carriera universitaria un certo interesse per quella carismatica figura politica e imprenditoriale. Si sono poi incontrati ed innamorati, celebrando la loro unione, nel maggio 2022, con un matrimonio simbolico (senza valenza giuridica né civile).

Nel corso della cerimonia Berlusconi esternò pubblicamente i suoi sentimenti per la deputata: “Il mio amore per te, Marta, è grande. E’ qualcosa che non ho mai provato prima e ora tu per me sei indispensabile. Mi sei stata vicino nei momenti duri. Tu mi completi, non potrei vivere senza te“.

E’ stata lei l’ultima donna dell’ex Premier e anche quella che ha realizzato il suo più grande desiderio. In una delle sue ultime interviste rilasciate al settimanale Chi, infatti, lo stesso Berlusconi aveva confessato: “Vorrei morire amando”. E lo ha fatto proprio trascorrendo gli ultimi momenti terreni nella mano della “sua Marta”.