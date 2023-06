Fascina, la compagna di Berlusconi affranta dal dolore: “Ho perso l’amore della mia vita”

E’ devastata dal dolore Marta Fascina, la deputata e ultima compagna di Silvio Berlusconi, l’ex Premier morto nella mattinata di ieri all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il dolore di Marta Fascina: “Berlusconi era l’amore della mia vita”

“Ho perso l’amore della mia vita” – sono alcune delle poche parole, rese note da Il Corriere della Sera, scambiate con amici e familiari che hanno voluto sostenerla in questi giorni difficili, dal nuovo ricovero al decesso del cavaliere, da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica.

La Fascina ha assistito il suo compagno fino all’ultimo giorno e lo stesso Berlusconi, in una delle sue ultime apparizioni video, aveva parlato con affetto della “sua Marta”: “Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via: come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Che cosa sto combattendo? Vicino a me vegliava la mia Marta, anche lei a porsi la stessa domanda”.

“Lei mi disse ‘siamo qui perché hai lavorato tanto, forse troppo, ti stai impegnando molto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà’. Un compito importante mi attende, per questo non mi sono fermato neanche questa settimana”.

Poi l’annuncio delle dimissioni, la gioia per “l’incubo finito”, seguito poco dopo dal ritorno in ospedale e il tragico epilogo. La Fascina lo ha accompagnato durante i suoi ultimi momenti di vita, insieme ai figli e al fratello Paolo.

I due soltanto lo scorso hanno avevano celebrato il loro matrimonio simbolico (senza valore giuridico né civile) dando vita ad una grande festa. Nei mesi successivi erano giunti insieme a Napoli, in occasione della convention. Città molto amata da Berlusconi ma anche dalla Fascina, cresciuta tra Portici e il centro della città partenopea.