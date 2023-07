A poche settimane dal concerto che ha infiammato lo stadio Maradona, Chris Martin dei Coldplay è tornato a parlare di Napoli, motivando la sua scelta di fare tappa proprio lì per il suo tour italiano.

Intervistato da Rosario Pellecchia di Radio 105, il divo britannico ha raccontato le emozioni della tappa partenopea, quella fortemente attesa dal gruppo che, sul palco dello stadio azzurro, ha omaggiato il popolo napoletano con un’interpretazione magistrale di Napule è.

Sarebbe stato proprio il successo di Pino Daniele ad incantare l’artista, spingendolo ad organizzare un grande show a Napoli. Una vicenda che lo stesso Martin ha spiegato dicendo: “Lascia che ti racconti la storia perché suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo“.

“Soprattutto per i romanzi di Elena Ferrante, i film di Paolo Sorrentino, quel sentimento, Maradona e tutto il resto. Dicevamo sempre: ‘Dobbiamo andare lì’. Per qualche ragione non lo abbiamo mai fatto. Poi mentre guardavo un film qualche anno fa, è iniziata Napule è”.

“Ho pensato: ‘questa canzone è incredibile’. Quindi ho chiamato il nostro manager e gli ho detto di voler iniziare il tour a Napoli, proprio per quella canzone. Noi amiamo suonare ovunque, ma lì è stato speciale. Dobbiamo ritornarci“ – ha concluso.

Del resto, già al Maradona, prima di intonare Napule è, il cantante aveva dichiarato: “La vostra città regala gioia al mondo intero. È un esempio di gioia nel calcio, ma anche nella passione, nell’amore, nel canto, nel modo di vivere. È molto d’ispirazione. Ecco quello che abbiamo, è un regalo per voi”.