Ha fornito il suo racconto Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni scomparsa da Pellezzano e ritrovata a Napoli, spiegando i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi volontariamente da casa, descrivendo le emozioni provate nel momento in cui ha riabbracciato la sua mamma.

Il racconto di Brenda Cuomo: la ragazza scomparsa da Pellezzano e ritrovata a Napoli

“E’ successo che mi sono cacciata in casini più grandi di me, non rendendomene conto. Non ho chiesto aiuto al momento giusto e nn ho avuto pareri, consigli che mi sarebbero serviti” – ha detto la ragazza in un messaggio audio diffuso dal TgR Campania.

Una storia che ha tenuto in apprensione l’intera comunità ma si è conclusa con un lieto fine, con l’abbraccio tra madre e figlia: “L’abbraccio con mia mamma è stato un momento unico. Mi sono sentita di nuovo salva in quel momento. Ne avevo bisogno di questo”.

La ragazza, che lavorava in un negozio della zona est di Salerno, lo scorso venerdì aveva comunicato alla mamma che sarebbe rimasta a casa, essendo stanca. La donna, però, al suo rientro non aveva ritrovato la figlia e, non riuscendosi a mettere in contatto con lei nemmeno nelle ore successive, avrebbe fatto scattare l’allarme.

L’auto di Brenda è stata identificata, poco dopo, a Napoli, in via Salvator Rosa. Nel primo pomeriggio di ieri la ragazza è stata ritrovata da Polizia e Carabinieri di Napoli in collaborazione con quelli di Salerno e di Mercato San Severino.

La 23enne si trovava nei pressi di piazza Garibaldi, in stato confusionale e poco lucida, al punto da rendere necessario il trasferimento presso la più vicina struttura ospedaliera per effettuare alcuni accertamenti. Al momento l’unica pista accreditata sulla scomparsa pare sia quella dell’allontanamento volontario: non vi sarebbero alcun segno di violenza né alcun reato da contestare.

Secondo amici e conoscenti la ragazza negli ultimi periodi si mostrava spesso preoccupata e triste. Alla base della scomparsa vi sarebbero, dunque, motivazioni strettamente di tipo personale.