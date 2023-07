Shein ancora a Napoli, torna il negozio temporaneo: aperto anche nella giornata dei saldi

A Napoli torna il negozio temporaneo di Shein per altri due giorni: le splendide sale del Salone Margherita apriranno al pubblico anche nelle giornate del 5 e 6 luglio per ospitare il pop-up store dedicato alla famosa catena di abbigliamento low-cost online.

Dopo il grande successo degli appuntamenti di giugno, che hanno attirato influencer e appassionati di moda nella città partenopea, riapre il suggestivo locale dalla vasta esposizione di capi di abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza appartenenti al noto e-commerce.

La location scelta è ancora una volta quella del Salone Margherita, situato in via Giuseppe Verdi 5. Il pop-up store di Shein resterà aperto dalle 10 alle 19 per entrambe le giornate. Al suo interno sarà possibile curiosare tra più di 5000 stili estivi di tendenza e tutti avranno la possibilità di provare i capi, servendosi degli appositi camerini, ed acquistarli direttamente in negozio.

Presenti le collezioni donna, curvy, uomo, bambini e anche aree dedicate al settore bellezza e casa. Ancora una volta ampio spazio sarà offerto alla selezione dedicata alla stagione estiva tra moda mare, capi sexy, basici, prodotti esclusivi per feste, vacanze e sport. Non da meno il lancio della nuova collezione firmata in collaborazione con l’attrice Rosalinda Cannavò (conosciuta come Adua Del Vesco).

Una ulteriore apertura che coincide proprio con l’inizio dei saldi estivi 2023 che in Campania, così come per la gran parte delle Regioni, partiranno giovedì 6 luglio. Le tante persone che si riverseranno in via Toledo, la via dello shopping partenopeo per eccellenza, potranno acquistare capi a prezzi scontati nei principali negozi e fare un salto anche presso il pop-up store di Shein.