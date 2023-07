Magic Johnson innamorato della Campania: tra i limoni di Positano e la cena a Nerano

Continuano le vacanze in Campania per Magic Johnson. Il campionissimo NBA degli anni ’80 e ’90 dopo essere stato qualche giorno a Capri con Michael Jordan ha continuato il tour con il suo imponente yacht (che ha fatto scalpore a Castellammare di Stabia) andando a Positano, il borgo più bello d’Italia 2023. L’ex cestista sempre molto attivo sui social con una serie di scatti e commenti ironici sta documentando tutta la sua vacanza, non nascondendo l’amore e l’affetto per i posti che sta visitando. Oltre lo stop a Positano, il cestista dei Lakers ha fatto tappa anche in quel di Nerano nel ristorante dello chef Antonio Mellino.

Magic Johnson tra Positano e Nerano

Il cestista americano nei vari scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram ha fatto vedere i posti che sta visitando, con un pizzico di ironia che lo ha sempre contraddistinto negli USA. L’ex Lakers infatti tra le varie foto si è fatto immortalare con due limoni nelle mani e nella didascalia ha commentato scrivendo: “Positano, Italia, dove coltivano i limoni più grandi che abbia visto in vita mia!”.

Nella serata poi il campione si è spostato a Nerano nel ristorante di Antonio Mellino, il Quattro Passi (1 stella Michelin). L’americano ha commentato la cena facendo i complimenti social allo chef e il suo staff aggiungendo: “La mia famiglia ed io abbiamo mangiato le portate più buone della mia vita nel ristorante di Antonio Mellino al Quattro Passi di Nerano. In questo ristorante ci sono oltre 12 mila vini. Lo Chef ci ha preparato una cena a base di pesce fresco pescato questa mattina. Era la prima volta che mangiavo il branzino al sugo. E’ stato bellissimo conoscere lo chef e il suo staff. Non c’è cosa più bella di passare il tempo così in famiglia, ringrazio Dio per la splendida vacanza e per la fantastica famiglia che ho”.