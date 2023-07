Donnarumma, rapina shock: legato assieme alla fidanzata e derubato in casa a Parigi

Notte di terrore per il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma. Nativo di Castellammare di Stabia, il calciatore ha subito una violenta rapina a mano armata nella notte tra giovedì 20 e venerdi 21 luglio 2023, mentre era nella sua casa di Parigi, situata nell’ottavo arrondissement, quartiere chic definito dalla maestosa Avenue des Champs Elysées, che collega il celebre Arco di Trionfo e la caotica rotonda di Place de la Concorde.

Gianluigi Donnarumma legato e rapinato con la compagna Alessia Elefante in casa a Parigi

L’estremo difensore del Paris Saint Germain era in compagnia della fidanzata Alessia Elefante, mentre i malviventi facevano irruzione nell’appartamento: i due sono stati legati e spogliati dei vestiti. Come riportato da Actu 17 i ladri avrebbero sottratto un bottino di circa 500 mila euro, per poi scappare indisturbati. Dopo lo shock iniziale, Donnarumma e compagna si sono liberati per poi recarsi in un albergo vicino all’abitazione attorno alle 3,15 della notte, dove aiutati dal personale dell’hotel hanno informato dei fatti la polizia. Le forze dell’ordine si sono immediatamente recate sul posto, ed hanno scortato le due vittime in ospedale per verificare le loro condizioni fisiche.

Chi è Alessia Elefante, la compagna di Gigio Donnarumma rapinata a Parigi

Alessia Elefante è nata a Castellammare di Stabia il 25 maggio del 1997. Al fianco di Gigio Donnarumma da molti anni, ha sempre preferito rimanere nell’ombra senza pubblicizzare troppo la sua vita privata. Il suo profilo Instagram è infatti privato a Castellammare di Stabia, è una ragazza molto riservata ma al fianco del portiere della nazionale da diversi anni. Originaria di Castellammare di Stabia come Gigio, è molto schiva alle telecamere ma ha sempre sostenuto il suo portiere in tutte le scelte più difficili. La ragazza ha un profilo Instagram, con poco meno di 17 mila followers al seguito, dove pubblica scatti della propria quotidianità. È interior desiner, ed è fidanzata con il portiere dal 2016. Nel 2017 hanno iniziato a convivere dopo oltre un anno di relazione a distanza.