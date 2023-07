VIDEO/ Napoli-Anaune Val di Non 6-1, gli highlights. Prodezze di Iaccarino e Coli Saco

Il Calcio Napoli ha battuto in amichevole l’Anaune Val di Non nella prima uscita stagionale. Gli azzurri di Rudi Garcia, impegnati a Dimaro per il primo dei due ritiri previsti, hanno affrontato la formazione trentina che milita in Eccellenza davanti a 1.616 tifosi, accorsi allo stadio di Carciato per assistere alle fasi iniziali del nuovo corso dei campioni d’Italia.

Tanti i giovani impiegati dal tecnico franco-spagnolo, che ha risparmiato i cosiddetti ‘big’ per la partita in programma il 24 luglio contro la Spal, essendo arrivati solo da due giorni in quel di Folgarida. Garcia ha potuto così vedere all’opera i tanti talenti presenti nella ‘cantera’ partenopea: su tutti ha brillato la giovane stella di Coli Saco, centrocampista maliano di 1 metro e 97 che nel secondo tempo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsi una chance come vice Frank Anguissa.

La Società Sportiva Calcio Napoli ha pubblicato la video sintesi dell’incontro, che vi riproponiamo.

Napoli-Anaune Val di Non 6-1, il video con gli highlights della partita

Ecco il video degli highlights della larga vittoria ottenuta dagli azzurri nell’amichevole che ha aperto la stagione sportiva 2023/2024.

Napoli-Anaune Val di Non 6-1, il tabellino della partita

Napoli primo tempo: Nikita Contini, Alessandro Zanoli, Michael Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui, Antonio Vergara, Diego Demme, Alessandro Spavone, Matteo Politano, Alessio Zerbin, Giuseppe Ambrosino. All. Rudi Garcia

Napoli secondo tempo: Hubert Idasiak, Matteo Marchisano, Luigi D’Avino, Nosa Edward Obaretin, Mathias Olivera, Lorenzo Russo, Gennaro Iaccarino, Coli Saco, Raimondo Marranzino, Antonio Cioffi, Giuseppe D’Agostino.

Anaune Val di Non: Gionta, Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Mariotti

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa

Marcatori: 22′ Politano rig., 25′ Vergara, 49′ Cioffi, 51′ Biscaro rig., 57′ Coli Saco, 69′ Iaccarino, 90′ Olivera