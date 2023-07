Sembra essere tutto fatto per il rinnovo di Victor Osimhen con il Calcio Napoli, ma la nube dei petroldollari arabi è tornata prepotentemente sul cielo di Castel di Sangro. Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano francese l’Equipe, nelle ultime ore il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe ricevuto ben due offerte dall’Al-Hilal: prima una da 120 milioni di euro, poi una seconda da 140. Stando a quanto riportato dai transalpini, le proposte sarebbero state entrambe rimandate al mittente, ma non si esclude un altro ‘attacco’ da parte degli sceicchi che sembrano voler accaparrarsi a tutti i costi le prestazioni del capocannoniere della passata Serie A.

L’Equipe: “Victor Osimhen è ancora un obiettivo dell’Al-Hilal, fatte altre due offerte alla Società Sportiva Calcio Napoli”

Intanto il procuratore del calciatore Roberto Calenda ha già lasciato il ritiro abruzzese: come anticipato dai colleghi di Sky Sport, l’agente sarebbe passato per Castel di Sangro solo per discutere con Osimhen di alcuni dettagli contrattuali legati agli sponsor, ma potrebbe ritornare entro l’11 agosto, data di conclusione del ritiro.

Potrebbe essere quella la data in cui la Società Sportiva Calcio Napoli annuncerà il rinnovo contrattuale del bomber nigeriano che il popolo partenopeo aspetta con ansia: l’accordo tra le parti dovrebbe essere già pronto, mancherebbe solo qualche dettaglio. Victor Osimhen diventerebbe, stando alle cifre trapelate, il giocatore più pagato della storia del club: ben 7 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alle prestazioni. Un ingaggio da 8 milioni di euro potenziali annui, che mai nessun calciatore ha percepito all’ombra del Vesuvio.

Un attestato di stima senza precedenti per il numero 9, che da parte sua sembra essere concentrato solo sul campo come dimostrato anche nella prima amichevole disputata a Castel di Sangro contro i turchi dell’Hatayspor: doppietta per lui e tanto lavoro in fase offensiva.