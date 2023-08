Tremano ancora i Campi Flegrei, nuovo sciame sismico all’alba: registrate 18 scosse

Un altro sciame sismico è in corso dalle prime ore del mattino di oggi, 21 agosto, nella zona dei Campi Flegrei: la scossa di terremoto più forte, di magnitudo 2.5, si è verificata alle ore 4:48, seguita da altre molto lievi.

Terremoto ai Campi Flegrei oggi 21 agosto

La scossa, avvertita dalla popolazione residente in zona anche a causa della bassa profondità, è stata preceduta da un’altra molto più lieve, di magnitudo 1.3. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riportano, poi, ulteriori scosse tra le 4:52 e le 5:40, tutte di magnitudo 1.0 e 1.3.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 04:48 , ora locale, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.3″ – ha comunicato via social il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891, Protezione Civile : 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.

Tre giorni fa un altro terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.3

L’ultimo evento sismico in zona risale allo scorso 18 agosto con una sequenza di scosse avvertite non solo ai Campi Flegrei ma anche nelle vicine zone di Napoli. In particolare quella di magnitudo 3.3 ha generato paura e caos tra i residenti che si sono riversati in strada, palesemente preoccupati.

Di qui l’annuncio del primo cittadino: “Confermo che gli eventi di questa mattina rientrano nella normale attività della fase sismica che sta accompagnando la vita della nostra comunità. Abbiamo prontamente dato seguito alle poche segnalazioni ricevute con immediati sopralluoghi che non hanno riscontrato alcun danno“.