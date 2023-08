Vacanze campane per David e Victoria Beckham: tra le perle del Golfo di Napoli e Amalfi

Tra i tanti turisti che hanno scelto di affollare le meraviglie della Campania non sono mancate le celebrità internazionali: dopo Jennifer Lopez, a trascorrere alcuni giorni di vacanza tra Capri e la Costiera Amalfitana sono stati David e Victoria Beckham.

Campania, David e Victoria Beckham in vacanza tra Capri e la Costiera

L’ex calciatore del Manchester United e l’ex Spice Girls rappresentano una delle coppie più invidiate del pianeta e tanta è stata la sorpresa dello staff del Ristorante Aurora di Capri nel vederli, più belli che mai, dirigersi verso la sala, per trascorrere una serata all’insegna dei sapori partenopei.

“Grandi ospiti stasera. David Beckham, Victoria Beckham e la loro famiglia. Grazie per essere venuti” – si legge nel post diffuso dal locale, famoso soprattutto per aver ideato la gustosissima pizza all’acqua che i coniugi avrebbero assaggiato e gradito.

Del resto non è la prima volta che i Beckham scelgono di visitare le bellezze della nostra terra. Già nell’estate del 2021 erano stati avvistati in diverse località della Campania, raggiunta con il loro yacht di lusso, in compagnia dei loro figli.

In particolare David si era intrattenuto con i gestori del ristorante Lo Scoglio, a Nerano, scattando alcune foto, tra lo stupore generale dei presenti. Subito dopo, il campione inglese e i suoi familiari erano stati avvistati in Costiera Amalfitana.

Prosegue, dunque, l’estate da record campana che ha accolto non poche star e personaggi famosi. Memorabile la visita di Jennifer Lopez così come quella dei campioni Michael Jordan e Magic Johnson. Il divo di Hollywood Robert De Niro ha scelto di trascorrere il suo soggiorno a Napoli, perdendosi tra le stradine del centro e facendo tappa in alcuni dei ristoranti tipici della zona. Anche Michelle Hunziker ha scelto la Costiera Amalfitana, mentre il grande tenore Andrea Bocelli è tornato nella sua amata Ischia.