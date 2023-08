A Napoli si gira il nuovo film di Sorrentino, da Luisa Ranieri a Biagio Izzo: il cast

Proseguono a Napoli le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino, ancora dal titolo sconosciuto, e già sono stati annunciati i nomi di alcuni attori che ne faranno parte. Tra gli ultimi membri del cast confermati ci sono Gary Oldman, Biagio Izzo e Nello Mascia.

A Napoli il nuovo film di Paolo Sorrentino: annunciati gli attori

In un’intervista rilasciata a Variety, il regista napoletano ha anticipato la trama dell’attesa pellicola, ancora una volta ambientata a Napoli. Tutto ruota attorno alla figura di una donna che porta il nome della sua città, Partenope, ma non è né una sirena né un mito.

“La sua lunga vita racchiude in sé l’intero repertorio dell’esistenza umana: la spensieratezza della giovinezza e la sua fine, la bellezza classica e le sue inesorabili permutazioni, amori inutili e impossibili, flirt stantii e passione vertiginosa, baci notturni a Capri, lampi di gioia e sofferenza persistente, padri reali e inventati, finali e nuovi inizi” – ha sottolineato Sorrentino.

Tra le ultime conferme del cast spicca la presenza di Gary Oldman, l’attore Premio Oscar e produttore cinematografico britannico, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio Sirius Black della saga Harry Potter.

LEGGI ANCHE

Gary Oldman è a Napoli, cena a Marechiaro per l’attore Premio Oscar pazzo della cucina partenopea

Non mancano i grandi artisti partenopei: ci sarà Luisa Ranieri, già protagonista ne La Mano di Dio, e anche Biagio Izzo, Silvio Orlando, Peppe Lanzetta. Con loro anche Nello Mascia, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e Celeste Dalla Porta.

Il film è scritto e diretto da Paolo Sorrentino, prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safee per Pathè. Le vendite internazionali saranno gestite da Uta e Fremantle.