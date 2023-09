La Rai celebra la Campania: in TV la puntata dedicata alle meraviglie di Napoli e Caserta

Linea Verde torna a raccontare le bellezze della Campania con una puntata speciale dedicata alle città di Napoli e Caserta che sarà trasmessa il 24 settembre alle ore 12:20 su Rai 1, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023.

Campania su Linea Verde: una puntata dedicata a Napoli e Caserta

Per celebrare l’iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali che punta a riaffermare la centralità del patrimonio culturale, lo storico format televisivo propone un itinerario d’eccezione, tra arte e paesaggi mozzafiato, portando ancora una volta in televisione le meraviglie partenopee e campane.

La trasmissione – programmata e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec (Società Campania Beni Culturali che da oltre 20 anni promuove e valorizza il sistema Cultura regionale), in collaborazione con Radiotelevisione italiana – racconta il suggestivo viaggio intrapreso dai conduttori Peppone Calabrese e Livio Beshir alla scoperta di Napoli e Caserta. L’episodio in onda domenica su Rai 1 alle 12:20 sarà visibile anche su Rai Play.

LEGGI ANCHE

La Campania trionfa in TV, da Napoli al Cilento: boom di ascolti per le nostre meraviglie

Napoli e Torre del Greco su Rai 1: il corallo protagonista della puntata di Linea Verde

Si parte dai giardini della Reggia di Caserta, con spettacolari giochi d’acqua, e una sosta all’Acquedotto Carolino per ripercorrere i fasti della dinastìa dei Borbone, casata visionaria che trasformò la città nella nuova capitale del regno.

Un’esperienza culturale che prosegue a San Leucio, sede di un’industria e di un futuristico modello d’impresa dove, ancora oggi, vengono realizzate preziose stoffe in seta. Infine, ci si sposta a Napoli per ammirare il panorama mozzafiato che caratterizza la vetta più alta della collina di Posillipo.

Si partirà, poi, alla scoperta dell’antica Neapolis attraverso le bellezze marine del Parco Archeologico ambientale del Pausilypon e dell’Area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola, l’approdo più coerente di una maestosa traversata in un mare ricco di tanto incanto.