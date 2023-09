Sophia Loren in ospedale, è caduta e si è fratturata l’anca: come sta

Sophia Loren è stata operata d’urgenza a seguito di una caduta che le avrebbe causato una frattura dell’anca: l’aggiornamento sulle sue condizioni è stato reso noto dai gestori della sua catena di ristoranti.

Sophia Loren operata dopo una caduta in casa: come sta adesso

L’attrice sarebbe caduta nella giornata di ieri, mentre si trovava nella casa di Ginevra. Uno schianto che le avrebbe causato diverse fratture a livello dell’anca, rendendo necessario un intervento, portato a termine con successo.

La diva ha dovuto, ovviamente, annullare tutti i suoi impegni di lavoro in programma per le prossime settimane, compresa l’inaugurazione del Sophia Loren Restaurant di Bari, dove le sarebbe stata conferita anche la cittadinanza onoraria. Al momento sta bene ma dovrà osservare un periodo di assoluto riposo.

“Una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla signora Loren delle fratture a livello dell’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso di riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie questa occasione per augurarle una prontissima guarigione” – è il post diffuso sui canali social della sua catena di ristoranti.

Soltanto lo scorso 20 settembre la Loren, che ha portato in alto il nome di Napoli nel mondo, ha spento 89 candeline. Un traguardo importante per un’attrice senza tempo che continua ad incantare intere generazioni con il suo talento, la sua bravura, la sua immensa bellezza tipicamente mediterranea, la sua napoletanità per eccellenza.