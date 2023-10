Incidente ad Acerra, due bambini piccoli in ospedale: la mamma e il papà sono morti

Un violento incidente si è verificato ad Acerra lo scorso sabato coinvolgendo un’intera famiglia: due bambini, attualmente ricoverati presso l’ospedale Santobono di Napoli, e i loro genitori, Rino Losco e Lina Iannone, entrambi morti.

Incidente ad Acerra, morti i genitori: bambini in ospedale

Lo schianto è avvenuto in via Volturno, alla periferia del centro abitato tra l’utilitaria su cui viaggiava la famiglia e un’altra autovettura che proveniva dal senso opposto. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica del sinistro.

Alla guida dell’auto un 40enne che è stato sottoposto al drug test e, stando a quanto rende noto l’Ansa, sarebbe risultato positivo per ritrovamenti di tracce di stupefacente. Al momento, dunque, l’uomo è stato fermato ed è indagato per omicidio stradale.

Marito e moglie sarebbero morti sul colpo, rendendo vani i tentativi di rianimazione dei sanitari. I due figli piccoli, sono stati invece trasportati d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Entrambi in gravi condizioni, sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata.

LEGGI ANCHE

Napoli, Alessia morta a 21 anni dopo l’intervento al seno. L’amica: “Era il suo sogno”

Una vicenda che ha scosso l’intera popolazione, oggi stretta in un grido di preghiera per i due bambini. Sui social in tanti hanno condiviso messaggi di dolore per la tragedia che ha spezzato la vita della coppia, segnando per sempre il destino dei loro figli.

“Lina, non posso credere a quello che ti è successo, non mi so spiegare. Mi si è spezzato il cuore con questa notizia. Mi dispiace tantissimo. Adesso veglia sui tuoi piccoli tu e tuo marito, fateli stare bene e proteggeteli” – si legge nel post diffuso da un’amica della donna.

“Non ci credo ancora, dimmi che non è vero sorellina, dimmi che sto sognando. Non si può morire così” – scrive la sorella della vittima.