Moio della Civitella, piccolo Comune del Cilento (in provincia di Salerno) piange la scomparsa di nonna Rosa De Vita, la donna più longeva della Campania, morta nella giornata di ieri all’età di 112 anni.

Rosa De Vita, morta a 112 anni la donna più longeva della Campania

Nata nel 1911, nonna Rosa non si era mai spostata dal Cilento, nemmeno quando suo marito raggiunse il Venezuela per questioni di lavoro. Per tutta la sua vita ha lavorato nei campi, seguiva un regime alimentare salutare, fatto soprattutto di cereali e legumi: se a pranzo non rinunciava alla pasta e fagioli, suo piatto preferito, a colazione amava consumare pane e broccoli.

Il segreto della sua longevità, a sua detta, era proprio nell’alimentazione. Ha vissuto due guerre mondiali, due pandemie (Spagnola e Covid), l’era dell’innovazione e della tecnologia, dopo aver trascorso l’infanzia senza avere a disposizione nemmeno il televisore. Lo scorso febbraio aveva celebrato il suo 112 compleanno.

“Nonna Rosa resterà per sempre un grande esempio di vita. La porteremo per sempre nei nostri cuori” – è il messaggio del sindaco di Moio della Civitella, Enrico Gnarra, che ha annunciato la morte dell’amata anziana e concittadina.

“La comunità parrocchiale Santa Veneranda in Moio della Civitella esprime profondo dolore per la morte della cara Rosa De Vita. Rende grazie al Signore per il dono della sua lunga vita e, soprattutto, della sua testimonianza di fede, sempre viva e forte fino alla fine. La consegnamo alla Misericordia di Dio per intercessione di Santa Veneranda e Santa Rita da Cascia” – è la nota diffusa dalla parrocchia Santa Veneranda di Moio della Civitella.