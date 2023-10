VIDEO/ Renga e Nek innamorati di Napoli: mangiano la pizza e cantano in napoletano

Tappa a Napoli per il tour di Nek e Francesco Renga, i due cantautori italiani che si sono esibiti al Teatro Augusteo, approfittando del soggiorno partenopeo per concedersi una buona pizza, cantare in napoletano e salutare calorosamente i fans.

Nek e Francesco Renga a Napoli: pazzi della pizza di Michele

Entrambi hanno diffuso sui social alcuni esilaranti momenti che hanno preceduto e seguito l’evento. Innanzitutto hanno voluto riprendere il cartello esposto all’esterno del loro camerino: i loro nomi sono stati sostituiti da quelli di Totò e Peppino, per rimarcare l’eccellenza dell’arte partenopea.

Subito dopo il grande show si sono affacciati dal balcone per salutare ancora una volta il pubblico e qui, in perfetto stile napoletano, hanno animato il dopo-serata sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato, facendo letteralmente impazzire il pubblico.

Nel corso della tappa partenopea sono stati sorpresi anche all’interno dell’Antica Pizzeria da Michele. I due artisti hanno, infatti, consumato una cena a base di pizza, assaggiando sia l’iconica Margherita che la celebre Marinara. Si sono poi intrattenuti con titolari e staff per scattare alcune foto poi diffuse sui canali social ufficiali della storica pizzeria: “Napoli è musica e poesia. Grazie a Francesco Renga e Nek per essere passati”.

Una gradevole visita per i gestori del locale che soltanto poche settimane fa avevano accolto l’attrice e modella Joey King e il regista Steven Piet a pochi giorni dalle loro nozze. Qualche giorno prima a varcare l’ingresso della celebre pizzeria napoletana era stato il regista americano premio Oscar, di fama internazionale, Steven Spielberg.