Terremoto all’alba, 8 scosse in 5 minuti ai Campi Flegrei. I cittadini: “Come vibrazioni”

Un nuovo sciame sismico ha colpito Pozzuoli, e ancora una volta la zona dei Campi Flegrei, con una serie di scosse di terremoto, molto lievi, registrate all’alba di oggi, 19 ottobre 2023.

Pozzuoli, scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 19 ottobre

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rilevano la prima scossa, di magnitudo 1.2, alle ore 3:11, seguita da altre 8 tra le 6 e le 6:05, tutte di bassa intensità (la magnitudo massima è stata di 2.2) ma molto superficiali.

Proprio a causa della scarsa profondità le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione residente in zona. Qualcuno racconta di aver udito anche piccoli boati, oltre alle diverse vibrazioni che si sarebbero prolungate per più minuti.

“Percepite più di una a distanza di secondi. Sembrava una lunga ma ne sono state almeno tre in media” – è il commento di un utente rilasciato sul gruppo Facebook Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei. Sulla stessa scia un’altra cittadina che ha sottolineato: “Scosse diverse, queste sembravano più vibrazioni continue”.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 5:58 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo d 0.5 a 2.2″ – è la nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 0818551891 e Protezione Civile 0818894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

L’ultima scossa risale allo scorso lunedì, 16 ottobre: di magnitudo 3.6 – e dunque molto più forte di quelle registrate questa mattina – era stata avvertita in tutta Pozzuoli e anche in alcune zone di Napoli e del Vesuviano.