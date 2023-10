SPOILER. Mare Fuori 4, le anticipazioni dei primi due episodi: chi ha sparato

Sono stati trasmessi in anteprima, lo scorso sabato, i primi due episodi di Mare Fuori 4 in occasione della Festa del Cinema di Roma, e sul web già circolano le prime anticipazioni che svelano chi ha sparato quel clamoroso colpo – tra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e don Salvatore – nella scena conclusiva della quarta stagione.

SPOILER. Mare Fuori 4, anticipazioni dei primi episodi: chi ha sparato

Il finale della terza stagione ha lasciato gli appassionati della serie con il fiato sospeso: Rosa (Maria Esposito), divisa tra l’amore per Carmine ‘o piecuro (Massimiliano Caiazzo) e la devozione per suo padre, viene messa di fronte ad una difficile scelta. E’ proprio suo padre a sorprenderla insieme al figlio del clan rivale e passandole la pistola tra le mani le ordina di colpire uno dei due.

La scena si conclude con il boato di uno sparo e con un grande mistero: chi ha sparato? chi è rimasto ferito? qualcuno potrebbe essere addirittura morto? Tutte domande che trovano risposta nel primo episodio della stagione 4, trasmesso in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

ATTENZIONE SPOILER

Stando alle anticipazioni diffuse da quanti hanno avuto modo di assistere alla proiezione esclusiva, sarebbe stata proprio Rosa a premere il grilletto, dirigendo l’arma verso suo padre, senza ucciderlo ma ferendolo. La ragazza avrebbe, dunque, scelto l’amore per Carmine, portandosi addosso il senso di colpa per aver quasi ucciso suo padre.

LEGGI ANCHE

Mare Fuori 4, Antonia Truppo sarà la madre di Rosa Ricci: chi è Maria Ricci

Lucrezia Guidone su Mare Fuori 4: “Sarà intensa. Sofia? La conoscerete meglio”

Edoardo Conte (Matteo Paolillo) si risveglia dal coma, come già accennato nella scena finale della terza stagione, e si lascia andare all’amore per Teresa. In ospedale arriva proprio don Salvatore Ricci che lo invita a prendere il posto di suo figlio, Ciro Ricci (Giacomo Giorgio). Kubra e Beppe iniziano a riavvicinarsi mentre Silvia inizia a capire che probabilmente l’unico uomo capace di amarla è Lino.