Tony Colombo resta in cella: il Tribunale conferma il carcere anche per il cantante

Tony Colombo resta in carcere: è quanto deciso dal tribunale del Riesame di Napoli al quale si erano rivolti i legali del cantante, dopo essersi espresso alla stessa maniera nei confronti della moglie Tina Rispoli. Entrambi i coniugi, dunque, restano in cella.

Riesame Napoli: dopo Tina anche Tony Colombo resta in carcere

La coppia è finita in manette nel corso del blitz dello scorso 17 ottobre che ha portato i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale ad eseguire un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 27 persone legate, secondo gli inquirenti, al clan Di Lauro.

I coniugi Colombo sono accusati di aver condotto affari illeciti diventando soci di Vincenzo Di Lauro, boss dell’omonimo clan. Un sodalizio che avrebbe portato benefici per entrambe le parti e che si sarebbe concretizzato in una serie di attività: dalla fabbrica di sigarette di contrabbando al brand di abbigliamento Corleone, dal nome dichiaratamente mafioso. Ma c’è anche la realizzazione di un drink energetico, chiamato 9mm come il calibro delle armi, la gestione di supermercati nei locali di Tina Rispoli e di una boutique finalizzata alla vendita dei prodotti Corleone.

Lo scorso venerdì il Riesame aveva confermato il carcere per Tina Rispoli, moglie di Tony e vedova del boss Gaetano Marino, respingendo la richiesta del suo avvocato. Il verdetto per il cantante era atteso per questa mattina e, stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe dato lo stesso esito: anche Colombo dovrà rimanere in cella, nonostante i suoi legali avessero chiesto i domiciliari all’ottava sezione del tribunale della libertà.