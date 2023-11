Città più belle del mondo, vince Napoli: “È un luogo unico, romantico e suggestivo”

Napoli non smette di stupire e continua a cavalcare l’onda del turismo da record ricevendo un ulteriore riconoscimento: la città ha ottenuto il premio Swiss Tourism Award 2023 Heritage Destination a Lugano, nell’ambito del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, per essersi distinta tra i posti più romantici, belli e suggestivi del mondo.

Premio a Lugano per Napoli: è tra le città più belle del mondo

“Napoli è una delle città più uniche, romantiche e suggestive del globo” – è la frase che spicca sulla targa consegnata alla città partenopea, nel corso della cerimonia di premiazione degli Swiss Tourism Award 2023. Si tratta del prestigioso riconoscimento internazionale, assegnato in Svizzera alle destinazioni che godono di una eccellente reputazione come destinazioni di vacanza.

“Romantica, suggestiva, unica. Che belle parole per definire Napoli. Grazie per questo riconoscimento che ci spinge a continuare a lavorre per far conoscere l’identità più autentica della città, gli itinerari insoliti che esaltano le tipicità del passato in chiave moderna e che riescono a raccontare la città in maniera emozionale” – ha commentato l’assessore al Turismo, Teresa Armato.

“L’obiettivo è attrarre turisti di ogni parte del mondo, facendo comprendere loro che la destinazione Napoli è fatta di uno storytelling soprattutto esperienziale, proprio come indicato nella motivazione del premio” – ha continuato la Armato. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gaetano Manfredi e dal presidente della Commissione consiliare Cultura, Turismo e Attività Produttive, Luigi Carbone.

Del resto dopo un ponte di Ognissanti di successo, in termini di affluenza, la città partenopea si avvia verso un nuovo record di presenze, in vista del periodo natalizio. Secondo le stime dell’Osservatorio per il turismo, dal 30 novembre all’8 gennaio giungerebbero in città tra i 2 e i 3 milioni di visitatori. Numeri eccezionali e persino in crescita rispetto all’anno precedente che si è rivelato essere comunque un anno più che positivo dal punto di vista turistico.