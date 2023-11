È napoletana la stella del nuoto, vince la medaglia d’oro: è campionessa d’Italia

Ancora un trionfo napoletano agli Assoluti invernali di Riccione che hanno decretato la vittoria della campionessa della Napoli Nuoto, Viola Scotto di Carlo.

Viola Scotto di Carlo: la campionessa di nuoto è napoletana

La 20enne, originaria di Bacoli, si è aggiudicata la medaglia d’oro nei 50 farfalla, chiudendo la gara con un tempo di 26”27 e ponendosi davanti alle avversarie Sonia Laquintana e Elena Di Liddo. Ha poi sfiorato il podio nei 50 stile libero per un decimo di secondo.

“È un’emozione unica e il tempo non è male, sto lavorando da diverse settimane con il mio staff tecnico per centrare questo obiettivo che non è un punto di arrivo ma al contrario la base per migliorarmi ancora. Sono molto soddisfatta” – ha affermato l’atleta.

“È stata straordinaria e ha impostato la gara così come l’avevamo preparata con il tecnico Fabrizio Fusco. Una vittoria contro tutto e tutti, consapevoli di poter centrare obiettivi ancora più prestigiosi e sperando di ritornare al più presto nella piscina del Pala Trincone interessata in questi mesi da lavori di ristrutturazione” – ha affermato Ottorino Altieri, direttore tecnico dell’area nuoto della Napoli Nuoto.

Soltanto lo scorso giugno, la giovane atleta della Napoli Nuoto ha conquistato ben due primi posti nelle finali B al Torneo Internazionale Settecolli, gareggiato al Foro Italico di Roma. La talentuosa nuotatrice partenopea non solo ha tagliato per prima il traguardo ma ha anche ottenuto in entrambe le gare il miglior tempo tra le italiane in gara all’evento nella Capitale, nonché il miglior tempo stagionale sia nei 50 stile libero che nei 50 farfalla. Sua anche la medaglia d’oro nei 50 farfalla agli Assoluti Primaverili di Riccione dello scorso aprile.