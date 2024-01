Notte Bianca, concerti gratis, sagra salsicce e friarielli: gli eventi del weekend napoletano

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend a Napoli: gli eventi del 20 e 21 gennaio

Notte Bianca della Musica. Annullata causa allerta meteo nel giorno dell’Epifania, Sanità Tà Tà, la Notte Bianca della Musica al Rione Sanità di Napoli, è pronta a tornare più festosa che mai nella serata di sabato 20 gennaio, dando spazio alle esibizioni di alcuni dei cantanti più amati del momento, da Gianni Fiorellino a Marsica. Tutti gli spettacoli sono gratis.

Giornata dei Bambini 9 e ¾ a Pietrarsa. Torna la Giornata dei Bambini 9 e ¾ al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L’evento che prende il nome dal binario immaginario della stazione londinese di King’s Cross, catapulta i più piccoli nel meraviglioso mondo della magia. L’appuntamento è per domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle 9:30, con tantissimi laboratori e attività per i più piccoli.

Mostra immersiva gratis su Picasso. Doveva terminare il 14 gennaio ma visto il grande successo riscosso Pasión Picasso, la mostra immersiva sul celebre pittore spagnolo Pablo Picasso allestita presso l’Archivio di Stato di Napoli, è stata prorogata: sarà visitabile, sempre a ingresso gratis per tutti, fino all’11 marzo 2024.

Festa di Sant’Antonio Abate. Prosegue per tutto il weekend, fino al 21 gennaio, la festa dedicata al Santo nella cittadina di Sant’Antonio Abate tra sagra della porchetta, parco degli animali e tanti spettacoli gratis. Nello specifico, in Largo Sandro Pertini, il 19 si esibirà Mavì e il 20 Rosario Miraggio.

Sagra Soffritto, Salsicce e Friarielli. Sabato 20 gennaio 2024, dalle ore 19:30 in poi, a San Sebastiano al Vesuvio torna il tradizionale appuntamento con la Sagra del soffritto, salsicce e friarielli, uno degli eventi gastronomici più attesi di cittadini che si terrà presso le Bottegucce di piazza Belvedere. Come sempre l’ingresso è gratis e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Caserta Bridal Couture. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 gennaio 2024 all’A1 Expò di San Marco Evangelista si terrà il Caserta Bridal Couture, la fiera dedicata ai futuri sposi alle prese con i preparativi del matrimonio, agli amanti del wedding e delle cerimonie. Nella giornata inaugurale si terrà il concerto di Ivan Granatino. L’ingresso è sempre gratis.

Balloon Museum. Continua la magia del museo dedicato all’arte gonfiabile, installato tra gli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, che sarà visitabile fino al 24 febbraio 2024.