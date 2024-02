Serata di cover in quel del Festival di Sanremo. Questa sera sul teatro dell’Ariston canteranno tutti i 30 artisti in gara con uno o più ospiti sulle note dei maggiori successi musicali italiani e mondiali. In una serata che promette spettacolo, Amadeus sarà affiancato da Lorella Cuccarini, a cui spetta un compito non semplice dopo le precedenti presenze di Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino.

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2024

Aprirà la serata Sangiovanni con Aitana mentre chiuderanno Renga e Nek nel loro medley. Ironia della sorte, Geolier e Angelina Mango si esibiranno in rapida successione al 15esimo e 16esimo posto. Per gli altri campani in gara, i The Kolors si esibiranno per quinti con Umberto Tozzi, mentre BigMama sarà la ventisettesima con Gaia, La Ninna e Sissi. Orario di chiusura previsto le 02:00.