Sanremo si è concluso sabato sera, ma le chiacchiere e le polemiche sulla finale non smettono. Dopo la vittoria di Angelina Mango con il brano La noia e lo “scandalo” voti da parte della sala stampa, che ha ribaltato totalmente la preferenza del televoto, che per il 60% era pro-Geolier. Le critiche non sono mancate da parte dei telespettatori e soprattutto dei fan del rapper di Secondigliano. Sulla questione però è intervenuto lo stesso Geolier più volte, dimostrando tutto il rispetto e la felicità per la vittoria di Angelina Mango. A conferma di ciò c’è anche un post del rapper pubblicato poche ore fa su Instagram.

Geolier e la dedica ad Angelina Mango su Instagram dopo Sanremo

Il cantante napoletano ha vissuto una domenica molto intensa. Dopo l’abbraccio del Rione Gescal al suo ritorno in patria dopo la settimana in Liguria, il rapper ha voluto dedicare una storia alla sua amica-rivale Angelina Mango scrivendo: “Siamo pur sempre muccusi”. Una dedica napoletana per celebrare la vittoria della figlia del mitico Pino Mango. Una storia Instagram anche molto simbolica, nel silenzio social di Geolier post finale (interrotto solamente da un: “Sto tornando a casa, finalmente”. Per avvisare i suoi fans del ritorno a Napoli domenica pomeriggio).

Il Festival dei giovani, come definito più volte. I due sono nati nel 2000 e 2001, mai nessun cantante della nuova generazione era riuscito a salire sul podio di Sanremo e invece quest’anno hanno dominato la scena, nonostante la presenza di icone come Annalisa, Mahmood, Ghali e tanti altri. Uno spot bello anche per il futuro della nostra Nazione, nonostante le tante polemiche sulla questione voti. Ad Angelina Mango ora anche il dovere e il piacere di difendere l’Italia all’Eurovision in programma in Svezia nel mese di maggio.