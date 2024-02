Mamma di Geolier commossa: “Mio figlio ha vinto. Orgogliosa di lui e dei valori che ha”

Dopo l’esperienza del Festival di Sanremo, Geolier è rientrato nella sua Napoli che lo ha accolto con una grande festa: tra i tanti cittadini che si sono detti orgogliosi del suo percorso, non poteva mancare la commozione della mamma, Raffaella Carrano, gioiosa per l’ennesimo successo portato a casa da suo figlio.

La mamma di Geolier: “Orgogliosa di mio figlio a Sanremo”

“Mio figlio è andato a Sanremo, ha portato il napoletano con il rap, per me veramente è una soddisfazione. Per me mio figlio è vittoria, ha vinto. Io sono orgogliosa di mio figlio, di tutto, anche dei valori che ha“ – sono le parole di Raffaella Carrano, mamma di Geolier, rilasciate ai microfoni della Rai al suo rientro nel Rione Gescal.

Valori che sembra siano stati riconosciuti proprio da tutti: nonostante i fischi e le polemiche incassate a soli 23 anni, le poltrone vuote e la totale mancanza di rispetto verso l’artista, costretto a rispondere anche a vergognose domande (tipo quella della giornalista che lo ha accusato di “aver rubato” la vittoria ad altri), Geolier si è posto nei confronti degli spettatori, degli opinionisti e dei giornalisti sempre con gentilezza, nobiltà d’animo e grande educazione.

Nel corso delle ultime esibizioni sul palco dell’Ariston si è catapultato proprio tra la platea, quella dove sono partiti assordanti fischi per ben due volte, salutando tutti, scattando foto e ricambiando strette di mano e abbracci. Non ha mai proferito parola contro la sala stampa, che gli ha remato contro pur di non vederlo trionfare, mostrando, al contrario, un atteggiamento sempre rispettoso.

“Davanti a provocazioni e polemiche che sinceramente non meritava, lui è stato di una eleganza unica. La parola rispetto è stata la chiave in tutto quello che ha fatto in questi giorni. Ha vinto al televoto, la sala stampa ha dato un voto completamente diverso che glielo ha ribaltato in faccia ma questa è la regola e lui ha accettato. C’è chi non lo ha fatto in passato” – hanno sottolineato alcuni giornalisti nel corso della puntata di Domenica In Speciale Sanremo.