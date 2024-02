Cruciani sul caso Sanremo-Geolier: “Insopportabile vittimismo napoletano ma sto dalla parte del popolo”

Continua a far parlare il caso Geolier-Sanremo che è diventato argomento principale in questi ultimi giorni. Fa ancora rumore la vittoria di Angelina Mango al 74esimo Festival di Sanremo, ribaltando il giudizio del televoto che per il 60% era a favore del rapper napoletano. Determinante è stato il voto della sala stampa e delle radio che hanno premiato la cantante di Lagonegro, completando una clamorosa rimonta proprio su Geolier che sembrava il grande favorito prima della finale. Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Giuseppe Cruciani, che a modo suo ha parlato della polemica e espresso il suo parere.

Cruciani attacca i napoletani ma li difende sulla vicenda Sanremo, il commento

Il giornalista durante il suo programma radiofonico “La Zanzara” in onda su Radio 24, è tornato a parlare sulla vicenda del momento riguardante la non vittoria di Geolier a Sanremo. Cruciani a modo suo ha voluto prima ironizzare per poi dire la sua sulla questione, senza però passare inosservato. Ecco le sue parole durante la diretta: “Trovo assurdo il sistema usato a Sanremo. Geolier ha ottenuto il 60% dal televoto, la gente voleva che vincesse lui, invece un piccolo gruppo della stampa ha deciso che non doveva vincere. Io sono contro l’élite dei giornalisti che schifa il voto delle persone. O si cambia il sistema, oppure è assurdo. Dall’altra parte, trovo insopportabile il vittimismo napoletano che parla della solita cospirazione contro il sud, le solite storie ridicole”.

Il tema rimane ancora molto vivo, con il popolo dei social che si è schierato con o contro Cruciani, come in ogni sua affermazione. C’è chi lo sostiene chiedendo maggiore centralità del popolo nel voto e invece chi inveisce contro il giornalista, spiegando che la canzone non era adatta alla vittoria e al futuro impegno dell’Eurovision in programma a maggio in Svezia.