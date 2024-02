Stasera in TV c’è Mare Fuori 4, le anticipazioni: cosa succederà

Questa sera in prima serata su Rai 2 saranno trasmessi i primi due episodi di Mare Fuori 4 che, stando alle anticipazioni, non saranno privi di colpi di scena. Entrambe le puntate, così come tutte quelle dell’intera stagione, sono già disponibili su RaiPlay.

Mare Fuori 4 su Rai 2: le anticipazioni dei primi due episodi

La fiction napoletana da record continua a raccontare le storie dei ragazzi dell’IPM, mettendo al centro della scena in particolare la storia d’amore tra Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), con la rivalità dei clan contrapposti che, in qualche modo, segnano le loro esistenze.

L’episodio 1, intitolato Nel nome dell’amore, vede proprio Rosa in preda alla disperazione per aver ferito suo padre, don Salvatore Ricci (Raiz), pur di non sparare a Carmine. Intanto Edoardo (Matteo Paolillo) si risveglia dal coma, in ospedale riceve la visita di Teresa (Ludovica Coscione) e i due si lasciano andare ad una notte d’amore. Alle ragazze, intanto, si aggiunge una nuova detenuta di cui non si conosce l’identità. Ritorna tra le sbarre anche Silvia (Clotilde Esposito), fermata dai poliziotti con una borsa piena di soldi che il fidanzato e avvocato Alfredo le aveva ordinato di consegnare.

L’episodio 2 si intitola Il vecchio leone e il giovane leone e vede ancora una volta Rosa in lacrime, sempre più distante da Carmine per quanto accaduto al padre, ancor di più quando don Salvatore, incontrandola, decide subito di perdonarla affidando a lei il biglietto per entrare in possesso del bottino segreto.

Il boss direttamente dall’ospedale incontra anche Edoardo e gli propone di diventare il “nuovo Ciro”, contattando poi Cucciolo (Francesco Panarella) che diventerà il nuovo “guardaspalle” di Rosa. Intanto scoppia la passione tra Beppe (Vincenzo Ferrara) e la nuova direttrice Sofia (Lucrezia Guidone). Nella scena finale c’è Edoardo che tenta di uccidere don Salvatore soffocandolo con un cuscino.