Stasera in TV c’è Mare Fuori 4, Rosa è devastata dal dolore: le anticipazioni

Questa sera, 21 febbraio, in prima serata su Rai 2 saranno trasmessi altri due episodi di Mare Fuori 4 che, stando alle anticipazioni, daranno spazio principalmente al dolore della protagonista Rosa. Entrambe le puntate, così come quelle dell’intera stagione, sono già disponibili su RaiPlay.

Stasera Mare Fuori 4: le anticipazioni degli episodi

La puntata precedente si era conclusa con Edoardo Conte (Matteo Paolillo) intento a soffocare con un cuscino don Salvatore Ricci (Raiz) direttamente dalla sua stanza d’ospedale. Questa sera, nell’episodio intitolato La testa della lepre, Rosa Ricci (Maria Esposito) dovrà fare i conti con il dolore della perdita del padre. Sarà Cucciolo (Francesco Panarella) a metterla in guardia da Edoardo ma la ragazza continua a considerarlo un fratello, non nutrendo alcun dubbio verso di lui.

Intanto Mimmo ottiene un permesso per stare con la madre che, dopo averlo prelevato dall’Ipm, rivela di aver accettato di vederlo soltanto per i soldi che donna Wanda le aveva offerto in cambio. Il giovane viene, infatti, lasciato sulla strada e preso dagli uomini della Di Salvo. Durante la cena Mimmo le confessa che Carmine (Massimiliano Caiazzo) è intenzionato ad andare via da Napoli con Rosa e Futura, aiutato dal comandante (Carmine Recano).

Qui scatta la furia di donna Wanda che ordina una ritorsione contro Massimo: sarà la moglie Consuelo (Desirée Popper) la vittima dei suoi sicari, caricata a forza su un furgone subito dopo aver festeggiato il compleanno del figlio e violentata a turno dai due uomini, sotto gli occhi increduli dello stesso Mimmo.

Il secondo episodio, intitolato Ragione e Sentimento, si apre con Consuelo sotto shock e Massimo che tenta in tutti i modi di individuare i colpevoli, cambiando il suo atteggiamento anche con i ragazzi e lo stesso Carmine. Intanto mentre Edoardo prosegue il suo piano per prendere il posto di don Salvatore, tentando di scoprire dove sono nascosti i soldi dei Ricci, Rosa si allontana sempre più da Carmine, avvicinandosi a Cucciolo.