Stasera Mare Fuori 4, tra scoperte e dolorose rivelazioni: le anticipazioni degli episodi

Questa sera, 13 marzo, su Rai 2 saranno trasmessi altri due episodi di Mare Fuori 4 che, stando alle anticipazioni, non si riveleranno prive di colpi di scena tra rivelazioni e dolorose scoperte. Entrambe le puntate, così come l’intera stagione, sono già disponibili su RaiPlay.

Stasera Mare Fuori 4: le anticipazioni degli episodi

Si parte con l’episodio 9, Crescere troppo in fretta, che vede una Rosa (Maria Esposito) gioiosa, intenzionata a cambiare vita richiedendo il trasferimento presso una casa famiglia. Kubra (Kyshan Wilson) si diploma mentre Diego (Enrico Tijani) fa scena muta davanti alla commissione: in bagno i due si baciano.

Mentre Consuelo (Desirée Popper) e Beppe (Vincenzo Ferrera) parlano della presenza di Mimmo (Alessandro Orrei) nella notte dello stupro, Pietro li ascolta senza farsi notare. Con dei flashback, intanto, si scopre qualcosa in più sul passato della famiglia Ricci: era stato Ciro (Giacomo Giorgio) a scoprire che la madre Maria (Antonia Truppo) era viva e rinchiusa in una struttura psichiatrica. Alla fine Cucciolo (Francesco Panarella) si riavvicina a Micciarella (Giuseppe Pirozzi) e fa coming-out mentre Pietro entra nell’IPM e punta la pistola contro Mimmo.

Nell’episodio 10, C’è sempre una prima volta, interviene il comandante Massimo (Carmine Recano) fermando Pietro che gli racconta poi la verità. Rosa è disposta a lasciare a Edoardo (Matteo Paolillo) il controllo del clan Ricci ma Cucciolo e Micciarella non si arrendono e vogliono trovare i soldi nascosti.

Carmine (Massimiliano Caiazzo) ottiene la scarcerazione e si trasferisce a casa della madre in attesa di entrare a far parte insieme a Rosa e Futura del piano di protezione. Kubra ottiene un permesso d’uscita e Pino (Artem) la porta nella nuova casa dove fanno l’amore per la prima volta. Prosegue anche la difficile relazione tra Silvia (Clotilde Esposito) e Lino (Antonio De Matteo). Carmela (Giovanna Sannino) scopre per caso dove lavora Edoardo e, una volta raggiunto, lui le rivela il tradimento e il suo amore per Teresa (Ludovica Coscione).