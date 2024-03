Pizze fino a 65 euro, a Napoli arriva Crazy Pizza. Porzio: “Briatore mi ha detto dove aprirà”

Lo aveva già annunciato nel 2022, quando la sua pizza dal costo eccessivo aveva scatenato un’accesa polemica, ed ora l’intenzione di Flavio Briatore di aprire uno store Crazy Pizza a Napoli diventa realtà: il famoso imprenditore ha annunciato la prossima apertura in terra partenopea della sua catena di pizzerie e, stando a quanto rilevato dal maestro pizzaiolo Errico Porzio, avrebbe già individuato la location.

Crazy Pizza di Briatore a Napoli, Porzio svela dove aprirà

Sono passati ormai quasi due anni da quando Briatore aveva messo in dubbio non solo la qualità della pizza napoletana ma anche le origini e il gusto della stessa, sminuendo il piatto partenopeo per giustificare il prezzo elevato delle pizze vendute nei suoi locali, legandolo all’utilizzo di prodotti di prima scelta: una Margherita o Marinara che si può gustare a Napoli con pochi euro a sua detta non avrebbe potuto competere con la sua Patanegra di 65 euro (la sua Margherita, invece, costa sui 14/15 euro).

Parole che avrebbero scatenato un acceso dibattito tra l’imprenditore e Gino Sorbillo, celebre pizzaiolo partenopeo, che in difesa della pizza napoletana aveva rivendicato le origini popolari del piatto, seguito dalla grande maggioranza dei suoi colleghi. Proprio a lui, cavalcando la sua ultima trovata della pizza all’ananas, Briatore si è rivolto annunciando l’arrivo di Crazy Pizza nel Napoletano.

“Io a Napoli sono stato diverse volte e non ho mai visto delle piante di ananas, per cui non capisco dov’è la napoletanità dell’ananas. Ci fa piacere che Sorbillo ci guardi e commenti. La grande notizia, per chi vuole grande e per chi vuole piccola, è che noi apriremo Crazy Pizza a casa sua, a Napoli! Così ci confrontiamo sullo stesso terreno. Noi dobbiamo sempre giocare coi più forti. Sorbillo è forte a Napoli, noi diventeremo fortissimi a Napoli” – queste le parole di Briatore.

A sostenerlo ci sarebbe anche un noto pizzaiolo partenopeo, Errico Porzio, che avrebbe svelato sui social il posto che accoglierà il locale di Briatore: dovrebbe trattarsi del lungomare anche se l’idea di partenza si legherebbe anche alla zona di Posillipo.

“L’apertura di Briatore a Napoli per me non è una sorpresa, anzi nel 2022 mi propose di fare società. In quel momento l’idea di collaborare con un grande imprenditore mi allettava, tanto è vero che mi ero impegnato con lui per la ricerca di una location. Ma sulle idee ci si ragiona non bisogna farsi prendere dal facile entusiasmo” – ha scritto Porzio sui social.

“Non giudico la sua pizza ma è troppo lontana dal mio concetto di pizza, motivo per cui ho desistito. Ci potrebbe essere una collaborazione consulenziale ma niente di più. Tanto per iniziare ieri gli ho detto come si pronuncia piennolo e lui per ringraziarmi mi ha svelato dove aprirà. In bocca al lupo Flavio Briatore”.