Mare Fuori verso il gran finale, stasera in TV tra colpi di scena e lacrime: le anticipazioni

Questa sera, 20 marzo, su Rai 2, saranno trasmessi altri 2 episodi di Mare Fuori 4 che, stando alle anticipazioni, sconvolgerà la felicita di Rosa Ricci mettendo a rischio il suo matrimonio con Carmine. Entrambe le puntate, così come l’intera stagione, sono già disponibili su Rai Play.

Stasera Mare Fuori 4: le anticipazioni degli episodi

Si parte con l’episodio 11, Tenere accesa la speranza, il comandante Massimo (Carmine Recano) obbliga Mimmo (Alessandro Orrei) a rivelargli i mandanti dello stupro di Consuelo (Desirée Popper). Una volta scoperto che si tratta di donna Wanda (Pia Lanciotti) si precipita a casa sua tentando di ucciderla ma viene fermato da Carmine (Massimiliano Caiazzo) che subito dopo lascia la casa della madre.

Carmela (Giovanna Sannino) va da Teresa (Ludovica Coscione) rinfacciandole di averle portato via Edoardo (Matteo Paolillo) e quando la ragazza confessa di non voler fare a meno del suo amato viene scaraventata a terra dalla rivale. In quel momento Carmela scopre che Teresa è incinta.

Durante un colloquio all’IPM, Rosa (Maria Esposito) comunica all’amica di voler lasciare a lei il patrimonio del clan Ricci così da consentirle di poter iniziare una nuova vita, lontano da Napoli, insieme al suo bambino. Intanto Massimo riesce a ricucire il rapporto con Consuelo e Pietro. Rosa, invece, lascia il carcere per trasferirsi da Sofia (Lucrezia Guidone) prima del matrimonio e del trasferimento in località protetta con Carmine e Futura.

Nell’episodio 12, Il regalo, un ragazzo di nome Angelo si presenta in commissariato per costituirsi dopo aver rubato un’auto e investito una donna, finendo poi nell’IPM. Kubra (Kyshan Wilson) gioiosa per il diploma confessa a tutti che Beppe (Vincenzo Ferrera) è suo padre.

Alina (Yeva Sai) evade dal carcere e trova suo fratello in uno zoo ma, vedendolo felice con la sua nuova famiglia, decide di non avvicinarsi. Massimo convince Mimmo a denunciare donna Wanda ma quando si presenta a casa per arrestarla lei non c’è. Sarà Rosa a ricevere l’inaspettata visita della boss che, in un pacco regalo, le consegna un cellulare con un video contenente l’identità dell’assassinio di don Salvatore (Raiz).