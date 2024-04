A pochi giorni dalla conclusione della stagione quattro, sono ufficialmente aperti i casting per Mare Fuori 5: la produzione della famosissima fiction partenopea è alla ricerca di nuovi aspiranti attori da inserire nel cast che dovranno, però, soddisfare specifici requisiti per candidarsi. L’annuncio è stato diffuso dall’attore Luigi Chiocca e dalla Veneto Film Commission.

Aperti i casting di Mare Fuori 5: come candidarsi

Nello specifico, per la quinta stagione di Mare Fuori si ricercano:

Una giovanissima ragazza dal fisico imponente, alta (sopra i 180 cm) e corpulenta, di età tra i 17 e i 20 anni;

Due ragazzi del Nord Italia, fisici atletici e strutturati, di età compresa tra i 17 e i 20 anni.

Per quanto riguarda le figure maschili, saranno valutate soltanto le candidature dei ragazzi provenienti dalle Regioni del Nord. Per tutte le posizioni da ricoprire non serve avere alcuna esperienza nel campo della recitazione né, dunque, essere attori professionisti.

Per partecipare al casting basta semplicemente inviare una mail all’indirizzo castingmarefuorimilano@gmail.com indicando: nome, cognome, data di nascita, città in cui si vive, contatti personali (cellulare e e-mail) e contatti di un genitore se minorenni. In allegato va inserita una foto (primo piano, va bene anche un selfie) e un video di presentazione per raccontarsi di massimo un minuto e massimo 50 MB.

“Se avete già mandato la vostra candidatura per Mare Fuori vi chiediamo di non mandarla nuovamente. Non verrà presa in considerazione” – si legge nell’annuncio. Per candidarsi c’è tempo fino a giovedì 11 aprile 2024, dopodiché si passerà alle convocazioni.

Mare Fuori 5: quando esce, riprese, personaggi

L’uscita di Mare Fuori 5, come per le scorse stagioni, è prevista entro il mese di febbraio 2025 con le riprese che probabilmente partiranno nel corso di questa estate. Diversi sono gli attori che usciranno definitivamente di scena come Raiz (don Salvatore) e quasi sicuramente anche Matteo Paolillo (Edoardo Conte) e Kyshan Wilson (Kubra). Anche Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo, che ha ormai intrapreso una nuova vita con la sua Futura, potrebbe rimanere definitivamente lontano dall’IPM. Confermate, invece, tra le grandi protagoniste femminili Maria Esposito (Rosa Ricci) e Giovanna Sannino (Carmela).