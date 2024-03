Gran finale Mare Fuori 4: i personaggi che diranno definitivamente addio alla serie

Si è conclusa ieri la messa in onda di Mare Fuori 4 su Rai 2 con il gran finale che, oltre a spiazzare letteralmente gli appassionati della serie, conferma l’uscita di scena di alcuni personaggi che diranno definitivamente addio alla fiction, non prendendo parte alla stagione 5.

Mare Fuori 5: i personaggi che diranno addio alla serie

L’ultimo episodio della quarta stagione si è concluso con il matrimonio mancato (in una location napoletana mozzafiato) di Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito) oltre al ferimento di Edoardo Conte (Matteo Paolillo) all’interno del cimitero di Poggioreale. Relativamente ai loro destini, possiamo affermare quasi con certezza che Rosa tornerà ad essere una delle grandi protagoniste di Mare Fuori 5: il suo repentino passaggio dal “bene” al “male” presenta ancora troppi punti in sospeso, bisognerà capire questo ritorno alle origini che impatto avrà sulla sua vita, se tornerà in IPM, se continuerà a ripudiare il patrimonio dei Ricci.

I due personaggi maschili, invece, potrebbero non fare ritorno nella prossima stagione: da un lato c’è Carmine che, dopo la fuga di Rosa, entra a far parte di quel programma di protezione che avrebbe dovuto condividere con lei e futura, dall’altro c’è Edoardo che viene ferito alla testa e rinchiuso nella cappella dei Ricci mentre cerca di impossessarsi dei soldi nascosti ma già spariti al suo arrivo.

Carmine potrebbe, dunque, rimanere lontano dall’IPM, iniziando una nuova vita con la sua bimba. Edoardo, invece, stavolta potrebbe essere realmente morto ma al momento l’identità del suo assassino sembrerebbe ignota. Lo stesso attore, del resto, ha annunciato di aver abbandonato definitivamente i panni di quel personaggio che lo ha portato al successo.

Tra gli addii nel cast femminile c’è sicuramente quello di Clara Soccini, Crazy J nella serie, che sconterà la sua pena in un altro carcere così come quello di Kyshan Wilson, che nella serie interpreta Kubra, anche lei trasferita altrove dopo aver svelato che Beppe (Vincenzo Ferrera) è suo padre. Non rivedremo nemmeno Raiz, l’interprete di don Salvatore Ricci, ormai morto.

Al contrario, Mare Fuori 5 vedrà il ritorno di Carmela (Giovanna Sannino) e probabilmente anche di Teresa (Ludovica Coscione). A guidare i detenuti dovrebbero essere ancora una volta il comandante Massimo (Carmine Recano), la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone) e l’educatore Beppe. Nessun addio confermato nemmeno per Artem (Pino), Cardiotrap (Domenico Cuomo), Alina (Yeva Sai), Silvia (Clotilde Esposito), Cucciolo (Francesco Panarella), Micciarella (Giuseppe Pirozzi).