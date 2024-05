Alessia Marcuzzi è a Positano: la nota conduttrice televisiva ha scelto di trascorrere le vacanze in Campania condividendo diversi scatti con i suoi followers, mostrando la meraviglia del gioiello della Costiera Amalfitana.

Vacanze a Positano per Alessia Marcuzzi: “Paradiso”

Ad estate non ancora iniziata, sono già diversi i personaggi dello spettacolo che si sono concessi brevi soggiorni tra Napoli, le isole del Golfo e le zone costiere campane. Tra questi la celebre conduttrice romana Alessia Marcuzzi che si trova a Positano, dove ha scelto di soggiornare presso Villa Treville.

La Marcuzzi si è mostrata particolarmente felice e rilassata mentre si gode il sole e il mare della Costiera, senza perdere l’occasione di fare un giro in barca, ammirando le caratteristiche casette di Positano a picco sul mare. Mozzafiato le terrazze panoramiche che la conduttrice ha definito “paradisiache” così come la cena consumata in compagnia dei suoi amici a base di prelibatezze partenopee.

In abito bianco si è fatta, infine, scattare diverse foto sull’iconica spiaggia di Positano, una meta che ha incantato la Marcuzzi così come i tanti turisti che ogni anno accorrono per visitarla. Soltanto lo scorso anno, infatti, la perla della Costiera si è piazzata al primo posto della classifica I Migliori Borghi d’Italia, battendo Portofino, Courmayer e tante altre mete da sogno.

Positano è stata inserita anche nella classifica delle più belle città italiane da visitare da European Best Destination che la descrive in questo modo: “Positano è una delle mete più romantiche d’Europa, tra i migliori posti per trascorrere una luna di miele. Situata nel Sud Italia, è stata creata da Nettuno per una ninfa di cui era innamorato. Prenota un volo per Napoli e le escursioni da fare a Positano per scoprire la divina costiera in tutta la sua bellezza”.